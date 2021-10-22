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Не прошло и трех лет: завершена экспертиза сметы капитального ремонта лицея №8

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Мэрия Томска сообщает, что наконец-то завершена экспертиза сметной стоимости капитального ремонта лицея №8. В ближайшее время стартует аукцион на поиск подрядчика. Администрация города напоминает, что поскольку здание лицея 1936 года постройки входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения, проектно-сметная документация требовала дополнительной независимой экспертной оценки, на которую ушло время.

Судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Ведомство потребовало провести срочный капитальный ремонт здания в связи с его аварийностью. Срочно не получилось. В августе 2020 года родители школьников, которые учились в лицее № 8 на проспекте Кирова, собирались устроить сход — они были недовольны, что дети два года вынуждены временно учиться в других школах, а сроки завершения ремонта в родном лицее никому не известны. В октябре 2020-го заммэра по экономическому развитию Михаил Ратнер на заседании комитета по социальным вопросам Думы города Томска сообщил депутатам, что капитальный ремонт лицея № 8 завершится к 1 сентября 2021 года. Увы, ремонт даже не начался.

Сейчас мэрия Томска сообщает, что в бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов заложены 167 млн рублей на ремонт учреждения образования, что позволит приступить к работам уже в декабре. Общая стоимость капитального ремонта лицея в ценах второго квартала 2021 года составляет почти 286 млн рублей. Недостающие 119 млн рублей мэрия предлагает собирать всем миром, как это было с ремонтом школы №19.

 

- За время проведения первого этапа ремонта мы должны будем найти недостающие средства с помощью бюджетов вышестоящих уровней. Подобный позитивный опыт у нас уже есть – завершившийся недавно капремонт школы №19 на Спичке. В той ситуации мы сработали в конструктивной связке с областными и городскими депутатами, надеюсь, так произойдет и в этом случае, - прокомментировал начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов.

Новых сроков окончания ремонта лицея №8 мэрия уже не называет. Видимо, потому что сначала надо еще где-то найти недостающие почти 120 млн рублей.

Напомним, что спикер Думы Томска Чингис Акатаев подсчитал, что для ремонта школ, детсадов и других объектов социальной сферы Томску нужно 3,5 млрд рублей. Он призывал депутатов инициировать вопрос о финансировании школьного капремонта на федеральном уровне.

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