«Не потерять четвертый роддом»: мамочки и беременные вышли на пикет в Томске

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У роддома №4 сегодня прошел пикет. На него пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.

Проведение акции администрация не согласовала. Уведомление подавала многодетная мама, основатель салона беби-фитнеса, экс-кандидат в депутаты городской думы Томска Юлия Мустафина.

«Сейчас мне был звонок из администрации. Не с угрозами, но меня старались осадить. Мы подавали уведомление, но нам сказали заранее, что его не подпишут, так как надо было подавать за 10 дней. А 1 октября роддом уже планировали закрыть, поэтому я решила выйти с одиночным пикетом», — рассказала Юлия ТВ2.

Несмотря на то, что о проведении акции против закрытия роддома №4 было много сообщений в соцсетях, никого из полиции на несогласованном пикете не было. По крайней мере в полицейской форме.

Для меня четвертый роддом — больше, чем просто роддом. Врачи — больше, чем врачи. Здесь родились мои трое детей, — говорит Юлия Мустафина. — Ситуация, которая происходит сейчас, незаконна. Роддом ни в коем случае нельзя трогать. Все мы помним, ситуацию, которая происходила годами ранее, с акушерскими клиниками СибГМУ. Мы потеряли эти клиники. Я знаю, что уже несколько депутатов направили запросы относительно этой проблемы. Делаем все возможное от нас, чтобы нас услышали, чтобы нас поняли, чтобы не потерять этот роддом.

О том, что роддом № 4 на улице Сергея Лазо собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь с 1 октября, рассказали ТВ2 пациенты и врачи. Глава облздрава Сергей Дмитриев отметил, что пока преждевременно говорить о перепрофилировании роддома. Жители Томска не поддержали такое решение. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали свыше 6,5 тысячи человек.

В свою очередь, замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, почему именно роддом № 4 решили перепрофилировать в ковидный госпиталь. По словам чиновника, там можно развернуть 200 коек для больных коронавирусом, а 153 человека медперсонала уже дали согласие на работу в новых условиях.

«Мы должны были в течение двух с половиной — трех часов решить: остаемся мы или нет, — рассказала ТВ2 одна из работниц роддома на митинге. — В детском отделении, детских медсестер, которые непосредственно работают с младенцами, 27 человек. Больше половины коллектива — под 50 лет. Предпенсионный возраст. Те, кому 65 лет — ушли на больничный. А те кому 60? Мне будет 50. Кому мы нужны? Я задавала вопрос, куда мы можем пристроиться, кто нас готов взять сейчас. После этого мы стали обзванивать роддома, но вакансий нет. В ближайшее время возможно, потребуется штат, но не сейчас. То есть, 27 медсестер могут потерять свою профильную работу. А ответы лишь обтекаемые. Дату закрытия конкретную не называют говорят, сказали, что за неделю сообщат и затем перепрофилируют. А от того, что деваться нам некуда, конечно, мы подписали согласие. В принципе, если подумать, то либо ты работаешь со своим коллективом в родных стенах. Либо ты идешь непонятно куда, и неизвестно, как тебя примут».



Гульнара: Я пришла с мальчиком Илюшечкой, который родился в этом роддоме. У нас есть еще старший брат, который также родился в этом роддоме. Считаю, что это замечательный роддом. Один из лучших по области и по окрестном городам. Я точно знаю, что к нам едут из соседних городов с тяжелыми случаями. Наши врачи соглашаются, идут на это, а потом мамочки благополучно растят своих детей. Поэтому терять таких врачей, чтобы они куда-то разлетелись, а потом собирать их где-то… Я считаю, что терять такую дружную команду, нельзя. В других городах о второй волне думали заранее. Строили новые центры. Я считаю, что Правительству надо было немножко подсуетиться заранее, не отбирая у будущих мамочек такой сильный роддом.

Ольга Шадрина: Я считаю, что перепрофилировать и оснастить можно и другое учреждение. Возможно, просто неразумно были потрачены деньги, которые были выделены. И нашли такой легкий способ. Это самый большой роддом. Здесь недавно сделали ремонт, переоборудовали. Зачем выбирать именно такой? Тем более, здесь же выхаживают недоношенных детей, когда их не может принять перинатальный.



Ирина Завьялова: Дочка рожала здесь два раза. Специально прилетала из Москвы. И вот если бы сейчас она прилетела, а ей сказали, что роддом закрывается. Что бы с ней было? Да, про другие роддома говорят. Но приходят-то сюда. Почему? Просто врача передают, как переходящее красное знамя. Потому что нет никаких показаний, нет никаких осложнений. Рожают на раз. Кто сейчас рожает? Старороженицы, как их называют. Как относятся к тем, кто рожает за 30? А здесь к ним относятся как к людям. Моей дочери 30 лет, и ей сказали, что она старороженица. Ей так сказали в первом роддоме. Поэтому конечно, мы побежали сюда. Два раза. У меня две внучки.



Юлия: Я хочу родить именно в роддоме. Я беременна и планирую рожать именно в этом роддоме, другие даже не рассматриваю. У меня уже есть опыт, мне все очень понравилось здесь. И врач очень хороший — Игорь Михайлович Михневич — и акушерки. Знакомые рожали и в Семашко и в первом роддоме. Отзывы не очень хорошие. Категоричные. Поэтому я и хочу рожать именно здесь. Если наша власть — мэр и губернатор — позаботятся, то, конечно, можно отстоять. Ведь есть куча других заведений, которые пустуют, в которых можно развернуть ковид-госпиталь. Бывшие здания ТВМИ, например. В ОКБ еще есть площади.



Я переболела в июне. Сейчас на шестом месяце беременности. Когда заболела коронавирусом, то обратилась в свою поликлиннику. Но самую большую заботу ко мне проявили акушер-гинеколог роддома №4. Он мне звонил, в то время, когда в других заведениях, грубо говоря, забивали. Так что я знаю, что такое ковид. У меня потом уже началась внебольничная пневмония.

Сергей: Моя жена рожала здесь. Нам понравились условия, отношение врачей — подобного нет нигде. Персонал располагает к себе, палаты чистые, аккуратные. Там есть туалет, душевая. Никто не толпится. Персонал опытный. Профессионально все сделали, мы без проблем родили. Мы были во втором роддоме, но там нам очень сильно не понравилось. Две беременности протекало, одна неудачная была. А пришли сюда, здесь сразу обнаружили проблему и помогли нам. В любом случае, есть другие учреждения, которые можно переоборудовать. Тот же СибГМУ, где был респираторный госпиталь. Почему его нельзя использовать? Почему его прикрыли, а теперь новый хотят создавать здесь?