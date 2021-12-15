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«Не отлично, но и не ужасно»: в Железногорске произошла утечка ядовитого газа

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ЧП произошло на заброшенном заводе полупроводникового кремния в ЗАТО Железногорск Красноярского края, на территории санитарно-защитной зоны действующего Горно-химического комбината. По данным ГУ МЧС по региону произошла утечка хлорсилана с последующим испарением ядовитого газа. Инцидент случился 14 декабря. По информации МЧС, превышения предельно допустимой концентрации вещества в воздухе не зафиксировано.

Автор:  Алексей Кулеш
Место хранения хлорсилана
Автор:  Алексей Кулеш
Место хранения хлорсилана

Хотя МЧС сообщило, что угрозы населенным пунктам из-за утечки хлорсилана на объекте ГХК нет, тем не менее соседствующее с Железногорском село Атаманово по-настоящему готовили к эвакуации, написал «Проспект Мира». Автобусы уже собирались вывозить жителей, однако до соответствующего распоряжения дело так и не дошло. 

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин рассказал, что все началось с сообщения о задымлении на объекте завода полупроводникового кремния. По его словам, фактически произошла капельная протечка патрубков емкости, в которой хранится трихлорсилан. Поскольку емкости были установлены над аварийными резервуарами, в грунт ядовитое вещество не попало. В настоящее время протечка локализована, опасности для жителей города или работников промышленной площадки нет.

Автор:  Алексей Кулеш
Емкость для хранения хлорсилана
Автор:  Алексей Кулеш
Емкость для хранения хлорсилана

Депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш опубликовал фото «тех самых» резервуаров из Железногорска и процитировал ученого из сериала «Чернобыль». Он отметил, что на месте утечки хлорсилана недавно присутствовали все ответственные службы, «не было только главного участника — Теруправления Росимущества».

В сухом остатке: состояние емкостей нерабочее, но не аварийное. Некоторые из емкостей негерметичны. Трубопроводы и системы перекачки — полностью в разрушенном состоянии. Количество вещества достоверно неизвестно, примерно 320-350 куб.метров», — заявил Кулеш после недавного визита на предприятие, попутно приведя цитату профессора Дятлова из сериала «Чернобыль», прозвучавшую непосредственно перед катастрофой на ЧАЭС: «Не отлично, но и не ужасно». Анатолий Дятлов, признанный виновным в Чернобыльской аварии, родился в поселке Атаманово Сухобузимского района Красноярского края, который как раз планировали эвакуировать из-за утечки хлорсилана.

Алексей Кулеш напомнил, что он обратил внимание чиновников на проблему с хлорсиланом в Железногорске еще полтора года назад, но никаких мер не было принято. 

Завод полупроводникового кремния (ЗПК) находится в состоянии в банкротства, идет конкурсное производство. На заводе размещены емкости с сырьем-хлорсиланом, около 400 кубометров. Это ядовитая, коррозионная и опасная для всего живого субстанция. Емкости много лет не обслуживались и сейчас находятся в аварийном состоянии. Решением Арбитражного суда эти емкости переданы в ведение Росимущества, поскольку такое имущество ограничено в обороте. Ростехнадзор выносило тревожные предписания, которые некому выполнять - у предприятия нет денег и людей. У министерства экологии и ГУ ЧС не было оснований для реагирования - аварии до вчерашнего дня не было. У министерства промышленности нет оснований для принятия мер - предприятие уже прекратило деятельность. 

После ЧП в Железногорске губернатор Красноярского края Александр Усс поручил собрать сведения об аналогичных объектах, расположенных на территории края, и провести их проверки. «То, что эта ситуация разрешилась без последствий, не должно нас успокаивать, а должно быть сигналом, чтобы ревизию и анализ всего этого „хозяйства“ провести в кратчайшие сроки. Я попрошу службы МЧС и агентство ГО и ЧС, Росприроднадзор, Ростехнадзор, всех, кто может в этой работе быть задействован, составить перечень мероприятий и приступить к их реализации в кратчайшее время», — сказал губернатор.

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