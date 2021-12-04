«Необязательно вести родителей в центр»: как пожилым людям получить QR-код без регистрации на Госуслугах и похода в МФЦ

Директор Томского областного многофункционального центра Игорь Култаев рассказал об упрощении процедуры получения QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

По словам Култаева, для получения документа не нужна предварительная запись, достаточно прийти в ближайший МФЦ с паспортом и СНИЛСом. Для этого необязательно регистрироваться на Госуслугах, что особенно актуально для пожилых людей, которые не имеют смартфонов или с трудом пользуются электроникой.

«Важно, что сейчас необязательно своих пожилых родителей вести в МФЦ. Предусмотрена простая письменная доверенность: любой человек на основании письменной доверенности, которая на нашем сайте размещена, может получить QR-код на своего родственника», — рассказал Култаев.

В бумажном документе будет меньше информации, чем в электронном, находящемся на портале Госуслуг. Тем не менее, там будет информация о том, что человек переболел коронавирусом не более чем полгода назад или не больше года назад поставил прививку. Также документ будет содержать QR-код, необходимый для посещения некоторых общественных мест.

Напомним, бумажный сертификат вакцинации можно получить в отделах МФЦ «Мои документы» с 16 ноября. Обратиться за сертификатом могут те, кто поставил оба компонента вакцины, либо ревакцинировался однокомпонентным «Спутником Лайт», а также переболевшие ковидом не более полугода назад.

Для людей с медотводом QR-код пока не предусмотрен, хотя в некоторых регионах уже вводится такая практика. При этом приравнять медотвод к документам о вакцинации планируется в законопроектах о QR-кодах в общественных местах и на транспорте.