«Не меньше 900 тысяч квадратных метров в год»: Сергей Жвачкин провел штаб по нацпроектам
Сегодня, 12 марта, губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел заседание штаб по реализации национальных проектов с участием руководителей строительного комплекса, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Реализация национальных проектов в России идет уже два года. Так по плану национального проекта «Жилье и городская среда» к 2030 году строители должны возводить в Томской области не меньше 900 тысяч квадратных метров в год. Однако пока темпы ввода жилья в областном центре снижаются. В 2019 году в регионе ввели 439 тысяч квадратных метров при плане в 513 тысяч. В 2020 году регион должен ввести 600 тысяч квадратных метров, но не случилось - всего 452 тысячи квадратных метров жилья. .
«За 10 лет мы должны построить более семи миллионов квадратных метров – как многоэтажного, так и индивидуального жилья. Нам предстоит обновить 20% всего существующего жилищного фонда области. И строить необходимо не только жилье. Напомню, мы ввели в Томской области правило: в каждом новом жилом районе должны быть школы, детские сады, поликлиники и все необходимое для комфортной жизни», – сказал на заседании штаба Сергей Жвачкин.
В прошлом году было введено в эксплуатацию пять детских садов и одна школу. В этом году строится восемь детских садов и две школы.
Не менее важная задача национального проекта – сокращение аварийного жилья. По словам губернатора, нам нужно переселить из аварийного жилищного фонда более девяти тысяч жителей области, расселить почти 130 тысяч квадратных метров в аварийных домах.
Сергей Жвачкин посетовал, что на строительном рынку в Томской области практически нет конкуренции и осталось только два крупных игрока – Томская домостроительная компания и «Карьероуправление».
В конце заседания губернатор призвал строителей менять подходы к общественным пространствам в жилых кварталах. «Не все жители в восторге от огромных полей с машинами вокруг дворов. Многие хотят видеть под окнами территории для отдыха, занятия спортом, игровые зоны для детей, газоны и клумбы, — сказал Сергей Жвачкин. – Пока вопрос парковочных пространств обсуждают только юристы и популисты, но это тупиковый путь, потому что одними нормативами проблему с парковками и с обликом дворов не решить. Нужно услышать томичей, необходимы новые подходы в организации комфортного жизненного пространства. Очевидно, что нужны не только парковочные места, но и паркинги. Причем не по космическим, а по доступным, ценам».
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