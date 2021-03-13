«Не меньше 900 тысяч квадратных метров в год»: Сергей Жвачкин провел штаб по нацпроектам

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Сегодня, 12 марта, губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел заседание штаб по реализации национальных проектов с участием руководителей строительного комплекса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Фото: администрация Томской области

Реализация национальных проектов в России идет уже два года. Так по плану национального проекта «Жилье и городская среда» к 2030 году строители должны возводить в Томской области не меньше 900 тысяч квадратных метров в год. Однако пока темпы ввода жилья в областном центре снижаются. В 2019 году в регионе ввели 439 тысяч квадратных метров при плане в 513 тысяч. В 2020 году регион должен ввести 600 тысяч квадратных метров, но не случилось - всего 452 тысячи квадратных метров жилья. .

«За 10 лет мы должны построить более семи миллионов квадратных метров – как многоэтажного, так и индивидуального жилья. Нам предстоит обновить 20% всего существующего жилищного фонда области. И строить необходимо не только жилье. Напомню, мы ввели в Томской области правило: в каждом новом жилом районе должны быть школы, детские сады, поликлиники и все необходимое для комфортной жизни», – сказал на заседании штаба Сергей Жвачкин.

Фото: администрация Томской области

В прошлом году было введено в эксплуатацию пять детских садов и одна школу. В этом году строится восемь детских садов и две школы. Не менее важная задача национального проекта – сокращение аварийного жилья. По словам губернатора, нам нужно переселить из аварийного жилищного фонда более девяти тысяч жителей области, расселить почти 130 тысяч квадратных метров в аварийных домах.

Фото: администрация Томской области