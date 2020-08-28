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28 августа,
2020
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«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

На набережной Ушайки в Томске проходит концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра. Вчера, 26 августа, объявление администрации о концерте вызвало недоумение многих жителей Томска — почему во время особого режима, когда массовые мероприятия запрещены, в центре Томска анонсирован концерт. Но в оперштабе объяснили, что этот концерт не является массовым мероприятием.


Отметим, анонсировалось, что это благотворительное выступление, которое маэстро Валерий Гергиев и музыканты Мариинского театра посвящают врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Как отмечают в обладминистрации, в Томске концерт состоится при поддержке губернатора.


Сегодня выступление из-за предполагаемого дождя перенесли в здание БКЗ, но трансляцию показывают на светодиодных экранах на набережной Ушайки.


Изначально обладминистрация сообщала, что концерт пройдет с соблюдением всех норм: социальной дистанции 1,5 метра, рассадкой через ряд. В нашем фоторепортаже — как было на набережной сегодня.

«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
«Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей

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