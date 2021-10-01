Не хватает людей и техники: как «ТомскСАХ» готовится к зиме

«ТомскСАХ» подготовило к зиме почти 97% техники, которая имеется в штате: это 142 единицы техники из 147 (пять машин не готовы к зиме, так как еще находятся в работе для летнего содержания дорог). Также компания заготовила свыше 33 тысяч тонн противогололедных материалов. Главная проблема, которую предстоит решить предприятию, — нехватка людей.

Сегодня за «ТомскСАХ» закреплено зимнее содержание 213 ключевых улиц разных категорий общей протяженностью почти 266 км. Остальные территории обслуживают подрядчики районных администраций. Порядок на улицах областного центра будут обеспечивать пескоразбрасывающая техника, снегопогрузчики, плужно-щеточные машины, тракторы, шнекороторные снегоочистители, автогрейдеры и другая техника. Евгений Якуба также отметил, что в этом году для нужд города поступили два снегопогрузчика и две дорожно-комбинированные машины, а также навесное оборудование для распределения реагентов. «В этом году мы планируем приобретать технику малой механизации. Что греха таить, наше слабое звено — это очистка тротуаров, поэтому технику такую и закупаем. Всего пять единиц», — уточнил заммэра Вячеслав Черноус.

По словам главного инженера предприятия Алексея Скулкина, большинство пескоразбрасывателей отработали больше семи лет. «Кажется, что новые, а на деле им семь лет, и свое они уже отработали. Начинают ломаться часто». Пескоразбрасыватели он называет самой важной техникой предприятия. Большинство из них регулируются вручную. Но есть три машины, которые позволяют регулировать количество необходимой смеси из кабины. Это позволяет автоматически регулировать отсыпку по полосам и дозировать ее количество от 20 до 200 грамм на квадратный метр.

При этом, заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус отметил, что на обработку тротуаров требуется два снегоуборщика-диггера и один пескоразбрасыватель. Он поручил подумать, получится ли сделать этот процесс более рациональным. А также поручил проверить качество всех деталей. В самом же «ТомскСАХе» ситуацию с обработкой тротуаров песко-соляной смесью надеются улучшить. Если в прошлом году было два комплекта необходимого оборудования, то сейчас его количество выросло втрое. «Мы за смену могли обрабатывали три-четыре улицы. Сейчас раза в три должны увеличить», — отметил Якуба.

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Сейчас «ТомскСАХ» завершает подготовку химреагентов и топлива, необходимого на сезон. В этом году предприятие решило вернуться к изначальной концентрации песко-соляной смеси. В прошлом году, дороги обрабатывали смесью, в которой было 30% соли и 70% песка, но она была слишком «ядреной»: снег таял слишком быстро, техника не успевала обработать участки, как уже образовывалась наледь. «10-ти процентная смесь заготовлена объемом в 10 тысяч тонн, 20-ти процентная в количестве 15 тысяч тонн и противогололедный материал, подготовленный по новому ГОСТу — 6,3 тысячи тонн. Помимо этого подготовлен отсев для обработки тротуаров и мостов — 780 тонн, и реагента заготовлено 214 тонн. Пока это не весь объем, оставшаяся закупка в пределах 100 тонн будет осуществлена в декабре. Итого у нас 33 тысячи тонн разных противогололедных материалов заготовлено для Томска. Этого объема хватает с запасом как для «ТомскСАХ», так и для подрядчиков районных администраций», — рассказал Евгений Якуба, отметив, что в прошлом году противогололедных материалов было заготовлено 25 тысяч тонн.

По его словам, основная проблема предприятия — нехватка кадров. «Так, в первой колоне у нас по штатному расписанию 140 человек, в наличии 131. По второй колоне: в наличии 112, а по расписанию должно быть 144. Это тракторные специальности — водители тракторов. По уборщикам не хватает 17 человек. Причина в том, что работа очень сложная, заработная плата несоизмерима. Средняя зарплата у работников первой и второй колонны — от 35 до 50 тысяч, а у уборщиков — 20 тысяч», — отметил он.

Сейчас предприятие тесно работает с Центром занятости населения, заведениями средне-специального образования, публикует информацию о вакансиях в социальных сетях и не только. От того, насколько хорошо будут укомплектованы бригады, зависит качество и скорость уборки города от снега. «С наличием нашей техники, которая у нас есть, мы способны убирать город за 7-8 часов. Это при среднем снеге. На сегодняшний день это 23 маршрута. Но если идут обильные снегопады, то мы работаем по схеме действия в экстремальных ситуациях: вместо 23 маршрутов техника работает на 15. Наша задача — обеспечить транспортную доступность магистралей, по которым ходит пассажирский транспорт, чтобы люди могли добраться до работы, до жилья, не допустить коллапса. Оставшиеся восемь маршрутов будут дорабатываться позже, когда обеспечена транспортная доступность для пассажирского транспорта», — объяснил Вячеслав Черноус.