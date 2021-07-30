«Не хочешь детей — захочешь»: студентка ТГУ выпустила фотопроект о репродуктивном давлении на женщин

Студентка ТГУ и автор фотопроекта «A man and a woman» о равенстве мужчин и женщин Анастасия Карпова выпустила новый — «Малена». Он посвящен репродуктивному давлению на женщин. Идею для его реализации девушка увидела в одноименном фильме «Малена». Главная героиня, которую играет актриса Моника Беллуччи, присаживается за столик, чтобы покурить и все окружающие мужчины предлагают ей свою зажигалку.

«Идеи на волнующие меня темы, с интенцией привлечь внимание к проблеме, приходят постоянно, они берутся из того что я просто наблюдаю, — рассказала Анастасия Карпова ТВ2. — Конкретно для «Малены» вспышкой было воспоминание о ситуациях, когда ты куришь, а к тебе подходит абсолютно незнакомый человек, которому ты никак не мешаешь, и с укором напоминает, что ты будущая мать. Я честно считаю, что курить вредно, не курите никто. И если уж на то пошло, женщине нельзя курить в двух случаях: если она решила забеременеть и если она беременна. Тогда это не только ее дело. Но даже тут мы, вроде бы, не вправе подходить и что-то указывать».

Этот кадр и позволил Анастасии придумать ассоциацию с детьми. Женщине постоянно предлагают родить ребенка, как будто рождение и воспитание детей - самое важное в ее жизни.

«Не важно, что ты там хочешь, надо вот это! Ты должна! Лучше рожай». Согласна, не самый лучший пример, что якобы «сигареты лучше детей», это не так. Просто он достаточно гротескный, интересный, картинный. Вот и использовала его. И таких примеров много. Врачи постоянно «готовят» тебя к материнству: «У вас тут такая проблема, нужно скорее решать, а то детей родить не сможете». Родственники, учителя, преподаватели. Последние — самое худшее, ведь это люди, задача которых развивать НОВОЕ поколение. Тебя даже не спрашивают. Ты БУДЕШЬ рожать. Сейчас не хочешь, но потом ЗАХОЧЕШЬ обязательно. Это СТРАННО, что ты не хочешь. Это вокруг, этому тяжело противостоять, начинаешь всерьез думать, что ты странная. Если честно, я только в 18 лет осознала, что детей рожать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, и для меня это было большое облегчение. Я также думала, что когда выходишь замуж - забеременеешь автоматически. Это о том, как нездорово работает эта невидимая пропаганда».