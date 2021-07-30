«Не хочешь детей — захочешь»: студентка ТГУ выпустила фотопроект о репродуктивном давлении на женщин
Студентка ТГУ и автор фотопроекта «A man and a woman» о равенстве мужчин и женщин Анастасия Карпова выпустила новый — «Малена». Он посвящен репродуктивному давлению на женщин. Идею для его реализации девушка увидела в одноименном фильме «Малена». Главная героиня, которую играет актриса Моника Беллуччи, присаживается за столик, чтобы покурить и все окружающие мужчины предлагают ей свою зажигалку.
«Идеи на волнующие меня темы, с интенцией привлечь внимание к проблеме, приходят постоянно, они берутся из того что я просто наблюдаю, — рассказала Анастасия Карпова ТВ2. — Конкретно для «Малены» вспышкой было воспоминание о ситуациях, когда ты куришь, а к тебе подходит абсолютно незнакомый человек, которому ты никак не мешаешь, и с укором напоминает, что ты будущая мать. Я честно считаю, что курить вредно, не курите никто. И если уж на то пошло, женщине нельзя курить в двух случаях: если она решила забеременеть и если она беременна. Тогда это не только ее дело. Но даже тут мы, вроде бы, не вправе подходить и что-то указывать».
Этот кадр и позволил Анастасии придумать ассоциацию с детьми. Женщине постоянно предлагают родить ребенка, как будто рождение и воспитание детей - самое важное в ее жизни.
«Не важно, что ты там хочешь, надо вот это! Ты должна! Лучше рожай». Согласна, не самый лучший пример, что якобы «сигареты лучше детей», это не так. Просто он достаточно гротескный, интересный, картинный. Вот и использовала его. И таких примеров много. Врачи постоянно «готовят» тебя к материнству: «У вас тут такая проблема, нужно скорее решать, а то детей родить не сможете». Родственники, учителя, преподаватели. Последние — самое худшее, ведь это люди, задача которых развивать НОВОЕ поколение. Тебя даже не спрашивают. Ты БУДЕШЬ рожать. Сейчас не хочешь, но потом ЗАХОЧЕШЬ обязательно. Это СТРАННО, что ты не хочешь. Это вокруг, этому тяжело противостоять, начинаешь всерьез думать, что ты странная. Если честно, я только в 18 лет осознала, что детей рожать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, и для меня это было большое облегчение. Я также думала, что когда выходишь замуж - забеременеешь автоматически. Это о том, как нездорово работает эта невидимая пропаганда».
Еще хуже, замечает девушка, когда женщина действительно хочет детей, но не может. И эта пропаганда еще больше давит на нее. Все эти проблемы, считает Анастасия Карпова, от того, что некоторым людям не хватает уверенности, самодостаточности и любви к себе, чтобы спокойно дать другим жить, как они хотят, когда это никому не мешает.
Анастасия Карпова рассказала, что этот проект был самым затратным по времени и вложениям. Девушке пришлось ездить за куклами для проекта в разные районы города, доставать краску и костюм для съемки, сделать определенную стрижку, чтобы походить на Монику Беллуччи. Еще нужно было найти достаточное количество молодых людей в костюмах для съемки.
«Я всем им очень благодарна, мы снимали этот кадр час и они все стойко держались. Еще на бэкстэйджах с прической и другими важными делами помогала девочка по имени Маша. Главная проблема, наверное, была во мне, потому что выражение лица актрисы было сложно передать, и мы очень долго работали над этим. Ребята фотографы управляли моим лицом, складывали руки, в общем, как скульптуру. Я пришла к выводу, что меня сложно снять, если это неестественно. Это был тот случай — нужно было играть не себя. Но было весело, интересный опыт. Снимал фотопроект мой друг и фотограф Женя Буток. Я надеюсь, что с его помощью я реализую еще несколько новых. Я могу ему доверять и он быстро понимает то, что мне нужно и важно. Мне комфортно представать перед ним в любом виде и образе».
Анастасия Карпова также рассказала, что пока на ее новый проект не было особо никакой реакции в соцсетях. Девушка связывает это с тем, что проект пока не очень активно продвигается в СМИ, а только на её странице в Инстаграме.
«В Инстаграме реакция всегда положительная, адекватная, про то, что это индивидуальный выбор и нельзя никого заставлять это делать», — добавила Анастасия.