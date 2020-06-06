Не fake news: Роскомнадзор не стал наказывать телеканал ТВК за ролик с пенсионерками из «Отрядов Путина»

Енисейское управление Роскомнадзора отказалось от претензий к телеканалу ТВК по делу о фейк-ньюс, сообщается на сайте красноярского канала. Изначально в отношении гендиректора и главного редактора телекомпании могли возбудить административное дело, каналу грозил полумиллионный штраф.

По версии Генпрокуратуры, в публикации усматриваются признаки нарушения статьи «Злоупотребление свободой массовой информации», пункта «Распространение <...> заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Максимальный штраф за это – 500 тысяч рублей.

20 марта 2020 года ТВК опубликовал на своем сайте видеоролик, в котором активистки организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации COVID-19 и заявляют, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет. Этот же ролик опубликовали и ряд других СМИ, однако спустя месяц, 22 апреля, Роскомнадзор направил редакции уведомление о привлечении к ответственности.

Редакция ТВК обратилась к адвокату правозащитной организации Агоры» Владимиру Васину. Были собраны объяснения от постоянных зрителей и экспертов, чтобы доказать, что в публикации большинство видят только юмористический подтекст. 3 июня Владимир Васин представил управлению Роскомнадзора дополнительные материалы в защиту телеканала и письменную позицию. В итоге Роскомнадзор посчитал, что в действиях телекомпании и ее главного редактора отсутствует состав правонарушения.





Закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе был подписан Владимиром Путиным 1 апреля. Штраф для юридических лиц за распространение фейк-ньюс составляет от 1,5 млн до 3 млн руб., а при причинении вреда здоровью, смерти человека и прекращение функционирования объектов инфраструктуры, — от 3 млн до 5 млн руб.





На следующий же день после принятия закона Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадзор материалы для привлечения радиостанции «Эхо Москвы» к ответственности. Надзорное ведомство признало недостоверной информацию о якобы попытке УФСИН скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской исправительной колонии ИК-8. Новость об этом была опубликована на сайте оренбургского отделения «Эха Москвы» и удалена.





Ряд независимых СМИ, включая ТВ2, выступили с критикой этого закона.





«Функция прессы — рассказывать о том, что происходит на самом деле. <...> Молчание о проблемах — путь к их усугублению. Понятно, что пресса, рассказывая о них, вольно или невольно указывает на виновников проблем. И это не всегда вирус — субстанция бессмысленная и не несущая ответственности. Часто это вполне конкретные люди с именами и фамилиями, наделенные полномочиями и с этими полномочиями не справляющиеся или по некомпетентности, или по иным причинам. Вирус рано или поздно уйдет, а они останутся. Независимая и правдивая информация бесит тех, кто, обладая полномочиями в ситуации кризиса, плохо справляется со своей работой. Потому эпидемию уже активно используют для давления на журналистов. Власть разговаривает с прессой, используя военную лексику, напрямую угрожая. Инструментом давления становится в числе прочего спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе», — подчеркивалось в обращении журналистов.



3 июня в Приморье закрыли дело о фейк-ньюс против главного редактора местного издания VladNews Марии Стеблянко. 5 апреля портал опубликовал новость о том, что врачей местной поликлиники якобы отправили в отпуск за свой счёт. Статья была написана на основе поста одного из краевых депутатов в соцсети. При этом на следующий день издание написало опровержение на основе слов руководства медучреждения. Главреду регионального портала грозил штраф от 60 до 200 тыс. руб.





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