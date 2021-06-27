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Главная Новости «Не дождались автобуса»: что произошло с маршрутом №25-52
Новости

«Не дождались автобуса»: что произошло с маршрутом №25-52

Юлия Фаллер
ТВ2 Юлия Фаллер
день назад

Томичи пожаловались в редакцию ТВ2 на отсутствие автобусов, которые должны ходить по маршруту №25-52. 

«52-й маршрут, единственный, на котором можно уехать из Академгородка до ОКБ, отказывается возить пассажиров, – рассказывает Константин Осипов. – У меня супруга работает врачом в ОКБ и вынуждена два раза в день добираться до работы в больницу неизвестно как, через весь город с двумя пересадками».

По словам Константина, его знакомые не дождались маршрута и на выходных. Диспетчер ответил, что маршрут не работает из-за отсутствия водителей. 

В мэрии ТВ2 подтвердили, что в воскресенье перевозчик, обслуживающий маршрут №25-52, не вышел на линию, ссылаясь на нехватку водителей. 

«Действительно, перевозчик, работающий по этому маршруту, сегодня не вывел транспорт, ссылаясь на нехватку водителей. С этим перевозчиком администрация города будет расторгать муниципальный контракт. Маршрут будет выставлен на новый конкурс. Сейчас мы проводим переговоры с перевозчиками, чьи маршруты частично совпадают с маршрутом 25-52, в частности, следующие в ОКБ и микрорайон Солнечный, чтобы они увеличили количество транспорта по данным направлениям. Это муниципальные маршруты 20, 38, межмуниципальные 510/10, 141/2, а также муниципальные маршруты 11, 30/33, межмуниципальный 401/27. Будет усилен также маршрут троллейбуса №3», – прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин. 

Автобусы кольцевого маршрута №№ 25/25 захватывают значительную часть города, обеспечивая транспортную доступность таких социально значимых объектов, как Областная клиническая больница, поликлиника ОКБ, 4-я поликлиника, медсанчасть № 2, гимназия № 13, школа № 43, ТГАСУ, ГАИ и др.

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