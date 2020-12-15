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15 декабря,
2020
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Не больше 15 человек и без родителей: как пройдут новогодние праздники в школах и детсадах

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Новогодние праздники в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования Томской области пройдут с 23 по 29 декабря. Массовые новогодние мероприятия запрещены в образовательных учреждениях всех форм собственности. Однако региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции разрешил проведение праздников для отдельных групп в детских садах и классов в школах.


«Для школьников праздники пройдут в кабинетах, закрепленных за классами. В кружках и секциях  елки будут организованы для малых коллективов — не более 15 человек», — сообщила замгубернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.


Она отметила, что руководители образовательных организаций будут нести персональную ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при проведении детских новогодних праздников.


В этом году на праздниках не будут присутствовать родители. Также запрещается привлекать к проведению мероприятия сторонние организации — оно должно быть организовано и проведено силами сотрудников учреждения, в котором оно проводится.


Для студентов техникумов и колледжей при благоприятных погодных условиях новогодние праздники могут быть организованы на свежем воздухе с 25 декабря по 10 января. Такие же рекомендации по организации праздников региональный оперативный штаб направил ректорам томских университетов.

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