Назвать имена спецпереселенцев: в Томске стартовал проект «Сибиряки невольные»

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Сотрудники Центра изучения исторической памяти при ТОКМ им. М. Б. Шатилова начали работу над реализацией нового проекта «Сибиряки невольные», который призван по возможности назвать имена всех спецпереселенцев, чья жизнь оказалась связанной с Томской областью. «Учитывая историю нашего края и особенно ее северных районов, входивших в 1930-е – 1940-е годы в состав печально известного Нарымского края, места массовых высылок и депортаций многих тысяч человек, – задача сложная, но крайне важная во многих отношениях», – говорится на сайте проекта.

На 1 января 1932 года в Западной Сибири на учете состояло 265 846 спецпереселенцев (14,7%), больше было только на Урале –484 380 человек. Всего, по данным отдела по переселенцам ГУЛАГа НКВД, только в 1930–1931 гг. на спецпоселение были отправлены 391 026 семей общей численностью 1 803 392 человек.

«Самое главное в этом проекте, — считает директор музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич, — публикация списков спецпереселенцев, высланных на территорию современной Томской области в 1930-50-е годы. Эти данные ВПЕРВЫЕ публикуются и становятся общедоступными для всех».

Сегодня можно познакомиться с первой выкладкой списка в количестве 579 человек, дела в отношении которых уже обработаны. В дальнейшем новые выявленные фамилии будут публиковаться в алфавитном порядке в разделе проекта «Сибиряки невольные».

В истории нашей страны было немало страшных и трагических событий. Одним из таких событий, растянувшимся на десятилетия, стало массовое насильственное переселение сотен тысяч семей и целых народов с насиженных мест в необжитые труднодоступные районы страны, в частности, и в нашу область в рамках ее современных границ. Практически во всех случаях переселение проводилось без какой-либо предварительной проработки и подготовки, а в случае борьбы с «кулачеством» объяснялось целью «колонизации» новых территорий, и чаще всего силовыми методами, — пишет во вступительной статье к проекту руководитель Центра изучения исторической памяти, заместитель директора ТОКМ им. М. Б. Шатилова, доктор исторических наук Валерий Уйманов.

«Прибытие на места расселения также не сулило ничего хорошего, — рассказывает Валерий Уйманов. — Часто не было возможности вырыть даже землянку, так как земля промерзала на большую глубину, не было достаточного количества инструментов, затем наступал период половодья, которое в отдельных районах могло затягиваться до конца июля. Смертность началась еще в дороге, преимущественно детская, здесь же она только росла. И. Т. Бочарников свидетельствовал: «От голода и слабостей многие не могли двигаться, их укладывали на повозки. Многие от слабости и истощения умирали, их хоронили на обочине дороги, вырывая неглубокие могилы...».

По словам историка Уйманова, «невольными сибиряками» становились не только тысячи раскулаченных, сосланных из разных уголков СССР. Государство и в последующие годы продолжило проведение политики колонизации отдаленных мест страны, в частности, северных районов Западной Сибири. Поводом для ссылки послужило введение в 1932 году паспортной системы, которая предполагала очистку крупных городов страны от «деклассированного элемента» и должна была воспрепятствовать стихийному перемещению по стране многих тысяч людей, бежавших из деревень и сел. Выявленный в ходе паспортизации «деклассированный элемент» высылали в Сибирь на «перевоспитание», чтобы не портить картины социалистических достижений в стране.

Самая известная трагедия, связанная со спецпереселенцами в Томской области, случилась в 1933 году на одном из островов реки Оби – Назинском. 18 мая первые баржи высадили переселенцев на остров Назино. На следующий день выпал снег и ударил мороз. У высаженных на острове не было никаких инструментов, и многие были в легкой одежде, так как были привезены из мест, где уже было тепло. После снега и мороза пошли холодные дожди. Первое питание – ржаную муку, начали выдавать только на четвертый или пятый день пребывания на острове, до этого люди ели мох и кору. Получив муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и штанах разводили болтушку и ели ее. Часть людей просто съедала сухую муку и умирала от удушья. К 20 августа из 6100 человек в живых осталось 2200. На острове имели место случаи людоедства.

Новый проект призван рассказать о судьбах тысяч спецпереселенцев, ставших «невольными сибиряками» на Нарымско-Томской земле. Или хотя бы попробует назвать всех по именам.

Для чего?

Во-первых, помочь тем, кто не знает куда и как обратиться для получения необходимой информации о своих родных и близких, иных дополнительных сведений, могущих представлять интерес, в частности, для изучения своей родословной и т.п.

Во-вторых, получить более полную картину потоков расселения спецпереселенцев по районам области, исходя из их национальной принадлежности, вероисповедания, социального положения и т.д. с учетом событий тех лет и проводимой государством политики. В-третьих, рассмотреть вопрос реабилитации спецпереселенцев, выявить причины не развертывания этой работы в полной мере. В-четвертых, внести, наконец, ясность в вопрос численности спецпереселенцев, сосланных в нашу область. В-пятых, восстановить социальную справедливость в отношении наших соотечественников, подвергшихся репрессии в виде ссылки и переселения в силу каких-либо политических целей и замыслов со стороны Государства, путем опубликования их имен.