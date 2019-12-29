Названы основные причины вызова скорой помощи в Томской области за год

К больным с острым инфарктом миокарда бригады «скорой» выезжали 942 раза, к пациентам с инсультом — 2182, еще 735 раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает областная администрация.

Всего в 2019 году на станцию скорой медицинской помощи Томска поступило больше 216 тысяч обращений. Бригады выезжали на вызовы 206 тысяч раз, из них 34 тысячи — к детям. За этот же период сотрудники скорой помощи провели 131 процедуру системного тромболизиса пациентам с инфарктом миокарда. Как пояснил главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов, своевременное проведение этой процедуры позволяет ликвидировать либо уменьшить проявления поражений миокарда.





Всего на томской «скорой» круглосуточно работают 40 бригад скорой медицинской помощи, среднее количество вызовов, которое приходится на бригаду в сутки, — 17.





Вызвать бригаду скорой медицинской помощи можно по номеру «03» со стационарного телефона и «103» — с сотового, а также по телефону единой дежурно-диспетчерской службы «112».

