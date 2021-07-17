Названа одна из версий отказа двигателей у Ан-28, летевшего в Томск
По одной из версий, причиной одновременного отказа двух двигателей у Ан-28, летевшего из Кедрового в Томск и совершившего жесткую посадку в Бакчарском районе, мог стать некачественный керосин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В частности, «112» отмечает, что при неправильном хранении топлива, в него может попадать влага из окружающей среды. Во избежание этого, техник после каждой заправки обязан делать так называемый «слив отстоя» из топливных баков. В случае обнаружения воды на дне емкости, полет должен быть запрещен, данное топливо — слито, и произведена перезаправка.
«Однако, эту процедуру, особенно в малой авиации, чаще всего игнорируют, — пишет «112». — Вероятнее всего, остановка двигателей произошла вследствие замерзания влаги в керосине при подъёме на высоту, где отрицательная температура. Ледяная крошка забила топливопровод и фильтры. Именно поэтому пилоты четыре раза не смогли перезапустить двигатели, топливо просто не поступало. Сейчас следователи СК опечатали топливохранилище, где в последний раз заправлялся Ан-28, для проведения дальнейшей экспертизы».
Напомним, что самолет Ан-28, выполняющий 16 июля рейс «Кедровый-Томск», пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области и совершил жесткую посадку в тайге. Изначально вылет самолета был задержан на шесть часов — как объяснили представители авиакомпании «СиЛА», из-за плохих погодных условий. На борту находились 18 человек. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. По результатам осмотра в томской ОКБ, госпитализированы два человека. Подробную хронику событий можно почитать здесь.