«Назвали Уэсли»: российские кинологи пригласили Данилу Сафронова с собакой на выставку в Москву

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Томича Данилу Сафронова пригласили принять участие в выставке собак, которая пройдет в Москве. Как рассказал ТВ2 представитель Российской кинологической федерации (РКФ) Артур Гроховский, после прохождения курсов кинологов в Томске, Данилу ждут на выставке собак «Россия 2020».

Напомним, подростку Даниле Сафронову, на которого завели уголовное дело за удар по капоту машины, сбившей его собаку, российские кинологи подарили собаку. В прошлом году щенка немецкой овчарки вручили на кинологической выставке в Москве. Породистой немецкой овчарке по кличке Уэсли уже пять месяцев. Сейчас Данила проходит курсы кинологов в Томске. В будущем он планирует стать кинологом.

«Если все будет хорошо, то в этом году пойду учиться на кинолога, — рассказал ТВ2 Данила Сафронов. — Сейчас у меня в планах обучить собаку всем командам и ездить на выставки. На занятиях мы изучаем базовые команды, но этим командам я обучил Уэсли еще до тренировок в центре».

Сотрудники кинологической федерации договорились с томскими коллегами: Данила должен пройти специальные курсы в кинологическом центре «Спринт». Занятия включают 35 уроков. Кинологи рассказали, что родители щенка — победители мировых соревнований. Стоимость собаки комментировать ТВ2 отказались.



Как отметили в РКФ, в Москве есть вузы, которые готовят профессиональных кинологов и готовы помочь Даниле с выбором учебного заведения.

