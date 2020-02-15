«Назвали Уэсли»: российские кинологи пригласили Данилу Сафронова с собакой на выставку в Москву
Томича Данилу Сафронова пригласили принять участие в выставке собак, которая пройдет в Москве. Как рассказал ТВ2 представитель Российской кинологической федерации (РКФ) Артур Гроховский, после прохождения курсов кинологов в Томске, Данилу ждут на выставке собак «Россия 2020».
Напомним, подростку Даниле Сафронову, на которого завели уголовное дело за удар по капоту машины, сбившей его собаку, российские кинологи подарили собаку. В прошлом году щенка немецкой овчарки вручили на кинологической выставке в Москве. Породистой немецкой овчарке по кличке Уэсли уже пять месяцев. Сейчас Данила проходит курсы кинологов в Томске. В будущем он планирует стать кинологом.
«Если все будет хорошо, то в этом году пойду учиться на кинолога, — рассказал ТВ2 Данила Сафронов. — Сейчас у меня в планах обучить собаку всем командам и ездить на выставки. На занятиях мы изучаем базовые команды, но этим командам я обучил Уэсли еще до тренировок в центре».
Сотрудники кинологической федерации договорились с томскими коллегами: Данила должен пройти специальные курсы в кинологическом центре «Спринт». Занятия включают 35 уроков. Кинологи рассказали, что родители щенка — победители мировых соревнований. Стоимость собаки комментировать ТВ2 отказались.
Как отметили в РКФ, в Москве есть вузы, которые готовят профессиональных кинологов и готовы помочь Даниле с выбором учебного заведения.
Мы с семьей Данилы еженедельно на связи, — рассказал ТВ2 Артур Гроховский. — После того, как Данила закончит курсы кинологов в Томске, будем думать, как подобрать Даниле вуз. У РКФ есть социальные программы, которые позволяют содействовать молодым людям в получении кинологического образования. Сегодня это работает не идеально, но, как правило, все желающие могут получить помощь.
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Очень рад возможности поделиться видео роликом от Даниила Сафронова который стал причиной жарких дискуссий как в кинологическом сообществе, так и в обществе в целом. Ранее у себя в ленте я рассказал о том, что @russiankynologfed стала инициатором акции по поддержке Даниила из Томска которого хотели привлечь к уголовной ответственности за проявленные эмоции связанные с гибелью его щенка под колесами машины. Законы в России не должены быть карательными, они должны поддерживать порядок и СПРАВЕДЛИВОСТЬ, сам факт привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних опасная и очень непростая практика, она должна находиться под контролем правозащитников и я очень благодарен @anna_jurevna, что эту ситуацию полпред Президента довела до логического завершения. Сегодня кинологическая Федерация ставит перед собой задачу пропаганды ответственности при обращении с животными и наш пример с Даниилом которого мы направили на кинологические курсы яркий и воодушевляющий пример тому. #ответственноесоьаководство #кинология #российскаякинологическаяфедерация #зоозащита #аннакузнецова #уполномоченныйпоправамребенка #томск
Публикация от Артур Гроховский (@a.grokhovsky)
Российская кинологическая федерация подарила щенка томскому подростку Даниле Сафронову, на которого завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его собаку. Данилу обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Водитель подал заявление в суд, оценив материальный ущерб для машины в 14 тысяч рублей. Даниле грозил штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года.
Публикация материала «На сына завели уголовное дело, а он хотел спасти собаку» вызвала широкий общественный резонанс. Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело. Одна из петиций набрала больше 224 тысяч подписей. Глава СКР Бастрыкин поставил дело Сафронова на контроль. В ноябре 2019 года уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. По закону уголовная ответственность за умышленную порчу чужого имущества наступает при причинении значительного ущерба. Следователи сочли причиненный Данилой ущерб незначительным.
Добавим, Российская кинологическая федерация объединяет около пяти миллионов собаководов и считается крупнейшей кинологической организацией и единственной в России, которая выдает международные родословные собакам.
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