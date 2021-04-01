Навигатор дрона-беспилотника для поиска алмазов испытали в Томске

Сотрудники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) провели испытания системы навигации для беспилотников, способных искать полезные ископаемые. По задумке разработчиков, дроны будут определять наличие руды и алмазов по изменениям магнитного поля.

Сейчас начались опытные испытания системы навигации, первые испытания проведены, и проведены вполне успешно. Система необходима, чтобы беспилотник мог с точностью до полуметра определить свое положение в пространстве — координаты и высоту полета, — цитирует ТАСС главу лаборатории радионавигации ТУСУРа Федора Захарова. — Причем, что важно для геофизиков, чтобы он мог определить высоту до поверхности земли, а не до ближайшего препятствия, как делают сейчас современные системы ориентации, – до деревьев или кустарников. Как это поможет в поиске твердых полезных ископаемых? Их можно будет найти при помощи оборудования, которые геофизики прикрепляют к беспилотнику, по магнитному полю Земли, которое необходимо измерять на разной высоте, а высота измеряется именно от почв.

Захаров добавил, что при помощи этого метода можно будет искать алмазоносные трубки, железорудные залежи, скопления полиметаллических руд и ценных минералов. Разработка ученых обладает улучшенной системой связи, благодаря которой дрон будет на связи с базой даже в горах.





Уточняется, что гражданских аналогов у такой системы нет. Сейчас томские ученые дорабатывают на опытном образце алгоритм ориентации в пространстве. Новосибирским геофизикам, заказавшим разработку системы навигации, готовый дрон планируют передать летом 2021 года.





Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что в Томске разработали беспилотник для доставки лекарств в труднодоступные районы. Во время испытаний дрон компании «Аэромакс» переправил 7-килограммовый термоконтейнер с медицинскими препаратами из Колпашево в Чажемто и вернулся обратно.



Мы рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИТЕ ТВ2