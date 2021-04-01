Навигатор дрона-беспилотника для поиска алмазов испытали в Томске

Сейчас начались опытные испытания системы навигации, первые испытания проведены, и проведены вполне успешно. Система необходима, чтобы беспилотник мог с точностью до полуметра определить свое положение в пространстве — координаты и высоту полета, — цитирует ТАСС главу лаборатории радионавигации ТУСУРа Федора Захарова. — Причем, что важно для геофизиков, чтобы он мог определить высоту до поверхности земли, а не до ближайшего препятствия, как делают сейчас современные системы ориентации, – до деревьев или кустарников. Как это поможет в поиске твердых полезных ископаемых? Их можно будет найти при помощи оборудования, которые геофизики прикрепляют к беспилотнику, по магнитному полю Земли, которое необходимо измерять на разной высоте, а высота измеряется именно от почв.