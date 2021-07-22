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Главная Новости Навигацию для туристов обновили в Томске
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Навигацию для туристов обновили в Томске

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

В Томске на главной улице появились новые навигационные указатели с QR-кодом для туристов, сообщает мэрия города. Восемь двусторонних указателей установили накануне на проспекте Ленина от Лагерного сада до площади Ленина, а также на Белом озере. Навигационные столбы – это проект Туристского информационного центра Томска, который обновляется каждый год.

«Каждый сезон мы меняем QR-код на указателях. Новый QR-код направит гостей города и томичей на сайт Туристского информационного центра, где они смогут найти, например, карту города, афишу мероприятий, описание достопримечательностей», – рассказывает руководитель Туристского информационного центра Томска Светлана Козуб.

Чтобы перейти на сайт центра, гостям города достаточно отсканировать с помощью камеры телефона представленный на указателе QR-код и перейти по ссылке на сайт центра. Там можно найти информацию о популярных туристических маршрутах Томска, гостиницах и хостелах, городских легендах, записаться на экскурсию и многое другое.

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