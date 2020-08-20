«Мы знаем, кто виновен»: в Томске прошел пикет в поддержку Навального

В Томске прошел одиночный пикет в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в коме в больнице. Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске . Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву.

Я вышла на одиночный пикет, чтобы высказать свое возмущение и гнев, — говорит Елена Лекиашвили. — У нас часто спрашивают волонтеры, почему его [Алексея Навального] еще не убили и мы отшучиваемся. Но то, что случилось, просто невероятно.

В Томск Елена приехала помогать двум кандидатам от местного штаба Навального. 13 сентября в Томске пройдут выборы горсовета и гордумы. В них примут участие независимые кандидаты и сотрудники штаба Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

Елена отметила, что Алексей Навальный приехал в Томск, также как и она — поддержать команду штаба в Томске перед выборами. За три дня они успели записать предвыборный ролик.

За это время Алексей встречался с волонтерами и прекрасно себя чувствовал, — добавляет координатор, — Совсем ничего не пил, вчера мы попрощались с ним, а сегодня он в коме.

Сегодня утром, 20 августа, Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить.





Томский Роспотребнадзор по сообщениям СМИ начал проверку в аэропорту города, сообщает ТАСС. Как пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», проверку также ведет томская транспортная полиция. Life Shot со ссылкой на источник пишет, что Навальному диагностировали острое отравление неустановленным психодиcлептиком.





Baza пишет, что политик в коме второй степени. «Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик. Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай — часто насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать», – сообщает телеграм-канал.



Известно, что в Томске Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. Руководство кофейни заявляет, что сейчас идет внутренняя проверка: изучаются записи с камер видеонаблюдения и выясняются все обстоятельства произошедшего.​



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