Навальный рассказал в Instagram, как проходит его восстановление после отравления

Алексей Навальный рассказал в своем инстаграме, как проходит его восстановление в берлинской клинике после отравления ядом из группы «Новичок». По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню, —написал он.

Ранее сообщалось, что бутылку минеральной воды, на которой в немецкой лаборатории обнаружили следы яда из группы «Новичок», нашли в гостиничном номере Алексея Навального в Томске.







В отеле Xander прокомментировать информацию о следах яда на бутылке, найденной в одном из их номеров, отказались.





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





Также ранее сообщалось, что в правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального.

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