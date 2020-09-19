Навальный рассказал в Instagram, как проходит его восстановление после отравления
Алексей Навальный рассказал в своем инстаграме, как проходит его восстановление в берлинской клинике после отравления ядом из группы «Новичок». По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.
Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню, —написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.
Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
Ранее сообщалось, что бутылку минеральной воды, на которой в немецкой лаборатории обнаружили следы яда из группы «Новичок», нашли в гостиничном номере Алексея Навального в Томске.
В отеле Xander прокомментировать информацию о следах яда на бутылке, найденной в одном из их номеров, отказались.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.
Также ранее сообщалось, что в правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?