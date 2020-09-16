Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы

Алексей Навальный, который недавно вышел из комы, опубликовал первый пост на своей странице в Instagram. Под фото с женой и детьми он написал, что скучал по всем и первый день может дышать самостоятельно.

Накануне, 15 сентября, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что состояние здоровья Алексея улучшается, он полностью отошел от искусственной вентиляции легких и может время от времени вставать с больничной койки.





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





Также ранее сообщалось, что в правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального.

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