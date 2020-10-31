Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа возбудить дело о его отравлении

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), после того как в России отказались возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

По ее словам, жалоба была подана в ЕСПЧ еще 21 августа, сейчас юристы внесли в нее дополнения. Михайлова пояснила, что адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России статьи 2 Европейской конвенции по правам человека («Право на жизнь»). «Мы просили, чтобы Европейский суд вмешался и семье Алексея разрешили бы его транспортировать [в Германию]. Плюс говорили о том, что эффективного расследования в нашей стране не будет, поскольку все предыдущие факты нападения [на Навального] расследованы не были», — заявила адвокат.





«В итоге мы были правы — дело не возбуждено до сих пор», — добавила защитница. Она сообщила, что юристы Навального попросили суд дать им дополнительное время, чтобы представить необходимые документы. «Нам был предоставлен срок до 2 ноября. Жалобе дан приоритет», — пояснила юрист.





Ранее сообщалось, что юристы Фонда борьбы с коррупцией требовали завести дела о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля. С таким же требованием к СК обращались несколько депутатов. И даже подали в суд иск на следователей за отказ возбудить уголовное дело. Кировский районный суд Томска признал законным отказ следователей возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального.