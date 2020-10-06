Навальный: «Был период, когда мне подтаскивали к умывальнику стул. Я садился, чтобы умыться»

Алексей Навальный вместе с женой Юлией дали видеоинтервью Юрию Дудю. Политик рассказал о том, что сейчас чувствует себя гораздо лучше и продолжает лечение.

По словам Навального, сейчас он чувствует себя гораздо лучше, чем в день отравления, но «руки дрожат, если пить воду из бутылки». Оппозиционер занимается с физиотерапевтом, делает много упражнений на «право» и «лево», чтобы «мозг соображал, что делает». Сегодня, например, врач учил его жонглировать.

Был реально неприятный период, когда мне подтаскивали к умывальнику стул. Я садился на стул, чтобы умыться. Это занимало у меня три минуты. Потом я начал есть и довольно быстро начал восстанавливаться, — вспоминает Навальный. — Я работаю морской свинкой сейчас. Выживших от химического оружия не так много, и они просто следят, с какой скоростью я восстанавливаюсь и как помогать таким людям.

Двухчасовая беседа с Юрием Дудем — не первое интервью Алексея Навального после выхода из комы. Ранее политик рассказал немецкому журналу Spiegel, что считает своим отравителем Владимира Путина, но собирается вернуться в Россию.





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





20 сентября Алексей Навальный рассказал в своем Инстаграме, как проходит его восстановление. По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов предположил, что для полного выздоровления Навальному потребуется около года.



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