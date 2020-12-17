«Навальный, а кто ты без костюма? Пациент Берлинской клиники»: реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина
В соцсетях обсуждают прошедшую пресс-конференцию Владимира Путина. Самое бурное обсуждение, конечно, вызвал комментарий президента об Алексее Навальном.
Завтра.— Манная Кафка (@Pers0naGrata) December 16, 2020
Номинация на Оскар.
Берлинский пациент pic.twitter.com/E7EnBZ9WB9
Ну все, Навальный оказался западным агентом. Честно, я ожидала большей оригинальности— songul (@sonchikgl) December 17, 2020
А как, интересно, Пу называет Навального в разговорах с приближенными?— Найс Ту Митя (@mitya_galkin) December 17, 2020
Или есть какой-то внутренний запрет на использование этих заветных слов: «Алексей Навальный».
Навальный:— Saira Banks (@KimbergDavid) December 17, 2020
«Вот вам 1000 и 1 доказательство, что меня отравили государственные деятели»
Народ: Нуу выглядит как-то неправдоподобно
Соловьев:
«Тут все ясно, Навальный агент ЦРУ, поверьте мне на слово»
Народ: Ааааааа так вот оно в чем дело, тьфу ты
-вы работаете в гру?— cashamroy (@mashacrow) December 17, 2020
-а вы работаете в гру?
-я нет
-и мы нет
...
-вы травили Навального?
-а вы травили Навального?
-я нет
-и мы нет
С сегодняшнего дня Навальный не Навальный, а пациент Берлинской клиники, или просто пациент, с маленькой буквы.— Отец Русской Демократии (@wild_cat_Vasily) December 17, 2020
— Навальный, а кто ты без костюма?— Штаб Навального в Мурманске (@teamnavalny_mur) December 17, 2020
— Пациент берлинской клиники, фигурант, иностранный агент, американский шпион, « да кому он нужен».
Обсудили в соцсетях и внешний вид певца, «начинающего журналиста» Сергея Шнурова, который спросил президента про его отношение к мату, а также о том, «почему российские хакеры не помогли победить Трампу на президентских выборах».
"Как двумя вопросами просрать свою, так и не начавшуюся, политическую карьеру." С.Шнуров. Неизданное. В 2-х томах.— Дени©️ Д@выд🚫🅱️ - ванный флотоводец (@DavidovsDenny) December 17, 2020
Оказавшись перед Путиным... pic.twitter.com/S1xCSnOObR— Данила Поперечный (@Spoontamer) December 17, 2020
Шнуров в 2017: Ну, что скажу? Хватит— Hhh (@Nikolai_kond) December 17, 2020
Шнур в 2020: а, русские хакеры pic.twitter.com/OEq3hKNLrp
Шнуров корчит из себя Юру-музыканта. Только Шевчук был на тот момент героем, а Шнур сегодня - хайпожором— Marina Nevskaja (@MarinaNevskaja) December 17, 2020
Коснулись и других вопросов.
за кого же проголосовать? 🤔— — süße brötchen (@frau_steiner97) December 17, 2020
1. Владимира Владимировича
2. Владимира Путина
3. Путина
еще никогда мне не было так сложно, до чего же сложный выбор pic.twitter.com/ggfkt44CFO
Обсуждать пресс-конференцию в сетях стали еще накануне:
Россия в ночь перед пресс-конференцией Владимира Путина pic.twitter.com/yz4cu6Pil9— Cara Sposa 3 (@Siebis_Bacteria) December 16, 2020
В пресс-службе Кремля сообщили, что большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 17 декабря 2020 года. Она начнется в 12:00 мск. pic.twitter.com/4potlnVNos— Vladimirov Vladimir (@vladimirov_vv) December 17, 2020
Пресс-конференция Владимира Путина. Погода-это погода,но мы лучше всех— забытый на остановке (@nudls3) December 17, 2020
Через пару часов Путин:— My White Bicycle (@bicycle_my) December 17, 2020
- мы победили коронавирус;
- наша вакцина лучшая в мире;
- времени на раскачку нет;
- берлинский пациент врет;
- 27 махов, ни у кого в Мире;
- все для блага россиян;
- провести интернет в село Кукуево.
Волновали пользователей и вопросы безопасности президента.
Интересно, а если кто-то чихнет во время пресс-конференции Владимира Путина, то выбежит ли группа быстрого реагирования в костюмах химзащиты?— Layne*Fox (@_LayneFox) December 17, 2020
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