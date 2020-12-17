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17 декабря,
2020
Новости

«Навальный, а кто ты без костюма? Пациент Берлинской клиники»: реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В соцсетях обсуждают прошедшую пресс-конференцию Владимира Путина. Самое бурное обсуждение, конечно, вызвал комментарий президента об Алексее Навальном. 

Обсудили в соцсетях и внешний вид певца, «начинающего журналиста» Сергея Шнурова, который спросил президента про его отношение к мату, а также о том, «почему российские хакеры не помогли победить Трампу на президентских выборах».

Коснулись и других вопросов.

Обсуждать пресс-конференцию в сетях стали еще накануне:

Волновали пользователей и вопросы безопасности президента.

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