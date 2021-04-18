Добрые новости
18 апреля,
2021
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Новости

«Навальный — живи»: в Томске прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

Томички Вероника Пшеничная и Мария Драчева вышли в одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального. Так они решили выразить свою поддержку оппозиционеру, а заодно и потребовать немедленной госпитализации политика. Активистки стояли в пикетах на площади Новособорной и у мэрии Томска.

«Навальный — живи»: в Томске прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера

«Я хочу выразить свою солидарность с Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией», который пытаются объявить экстремистом, — рассказала ТВ2 Вероника Пшеничная. — И нас тоже всех, так как я поддерживаю Алексея Навального и ФБК. Алексея Навального пытаются убить в тюрьме, не допускают врачей. Я считаю, либо это персональная месть Путина, либо они пытаются что-то скрыть», — сказала Вероника Пшеничная.

«Навальный — живи»: в Томске прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера
«Навальный — живи»: в Томске прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера

Другая томичка, Мария Драчева, рассказала, что вышла ради того, чтобы поддержать Алексея.


« Я хочу, чтобы к нему допустили врачей. И госпитализировали, потому что его состояние действительно, очень опасное», — добавила томичка Мария Драчева.

«Навальный — живи»: в Томске прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера
«Навальный — живи»: в Томске прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера
«Навальный — живи»: в Томске прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера

Напомним, оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам Ольги Михайловой, у оппозиционера выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность. Недавно стало известно, что Навального снова перевели в отряд из медсанчасти. «Альянс врачей» в свою очередь заявил о том, что анализы крови Алексея Навального говорят о чрезмерно высоком уровне калия, которое может привести к крайне тяжелым последствиям. Лечащий врач Навального Ярослав Ашихмин указал, что у политика наблюдается рост креатинина, что «может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности».


Добавим, что сегодня штаб Навального объявил о новых акциях протеста, которые пройдет во всех российских городах 21 апреля.

В соответствии с требованиями нынешнего российского законодательства указываем, что ФБК признан в России «иностранным агентом» .

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