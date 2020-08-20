Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением
Политика Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске, пишет в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Сейчас он находится в реанимации.
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UPD 12:20: «Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию», - пишет Кира Ярмыш.
«Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города, где проводят все необходимые обследования», — цитирует представителя омского минздрава издание «Суперомск».
Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо, - пишет Кира Ярмыш. - Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу.
Кира Ярмыш отмечает, что год назад Алексея Навального отравили, когда он сидел в спецприемнике. В этот раз, по мнению пресс-секретаря, с политиком сделали то же самое, и отравление связано с грядущими выборами.
Как рассказала ТВ2 координатор томского штаба Навального Ксения Фадеева, сейчас политик находится без сознания. По словам Киры Ярмыш, Алексей пил только чай в кафе аэропорта.
Сегодня утром мы вылетали из Томска в Москву, и уже в самолете Алексею стало плохо, - рассказала Кира Ярмыш в эфире “Эха Москвы. - Сразу же после взлета он довольно быстро потерял сознание, самолет экстренно сел в Омске. Сейчас мы находимся в реанимации, Алексей по прежнему без сознания. Врачи говорят, что это токсикологическое отравление, но какой именно токсин - пока неизвестно, тест только проводят.
Кира Ярмыш добавила, что их с Алексеем поездка в Томска была рабочей. До этого они посетили Новосибирск, где за ними следили, в Томске же слежки не было заметно. «И вообще командировка была довольно спокойной до сегодняшнего утра», - сказала в эфире пресс-секретарь.
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Люди с длинными руками в селфи-палках не нуждаются. ⠀ Томск - отличный город, один из самых красивых в нашей стране. А ещё здесь есть отличные ребята (вторая картинка в карусели), которые идут на выборы. ⠀ Чтобы победить кандидатов-единороссов, нужно больше волонтёров. У партии власти много денег, мы же можем рассчитывать только на помощь хороших, честных людей. ⠀ Если вы живете в Томске, то заходите на сайт tomsk2020.ru и записывайтесь волонтёром. Жулики сами себя из городской думы не выгонят!
Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
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