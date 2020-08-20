Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением

UPD 12:20: «Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию», - пишет Кира Ярмыш. «Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города, где проводят все необходимые обследования», — цитирует представителя омского минздрава издание «Суперомск».

Политика Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске, пишет в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Сейчас он находится в реанимации.

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо, - пишет Кира Ярмыш. - Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу.

Кира Ярмыш отмечает, что год назад Алексея Навального отравили, когда он сидел в спецприемнике. В этот раз, по мнению пресс-секретаря, с политиком сделали то же самое, и отравление связано с грядущими выборами.





Как рассказала ТВ2 координатор томского штаба Навального Ксения Фадеева, сейчас политик находится без сознания. По словам Киры Ярмыш, Алексей пил только чай в кафе аэропорта.