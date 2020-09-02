Научная библиотека ТГУ возобновляет работу, но не в круглосуточном режиме

Научная библиотека Томского государственного университета возвращается к обычному расписанию работы: будние дни – с 9:00 до 21:00, выходные — с 9:00 до 15:00. Информационный центр 24/7 будет работать по расписанию читальных залов и закрыт в ночное время.

Посетители библиотеки должны быть в масках и перчатках. При входе им бесконтактно померят температуру.





Рабочие места в библиотеке организованы с учетом социальной дистанции. Передвигать мебель, столы и стулья не разрешается. Также нет возможности бронировать помещения для групповой и индивидуальной работы, кроме кабинок № 1 и № 2 исследовательского зала.





В читальных залах доступ к фонду временно ограничен. Для получения книг нужно обратиться к консультантам зала.





Сроки возврата книг заморожены до 1 ноября. Пеня в этот период не начисляется. Книги можно вернуть при входе в библиотеку через станцию возврата книг или в холле абонемента, поставив их на специально отведенный стеллаж. Возврат обрабатывается в течение двух дней. Если по истечении этого времени в личном кабинете отражается информация, что книга не сдана, обратитесь к сотруднику абонемента.





Добавим, что с 1 сентября будет недоступен заказ некоторых изданий из книгохранилища Научной библиотеки ТГУ – газет, а также некоторых книг.





Ограничения связаны с проведением ремонта фундамента старого здания Научной библиотеки и будут действовать до 31 декабря 2020 года.





«Ремонт проводится с соблюдением всех необходимых требований к сохранению объектов, являющихся памятниками архитектуры федерального значения, поэтому и срок достаточно большой. Издания, находящиеся в цокольном этаже книгохранилища, будут законсервированы и надежно защищены от возможного попадания строительной пыли. Мы просим заранее заказать необходимые для исследований документы. После открытия библиотеки для физических посещений 1 сентября газеты будут доступны для работы в профессорском читальном зале, а книги – на абонементе», – рассказал директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев.

