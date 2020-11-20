«Насилие — национальная скрепа», или Что нас ждет впереди

Через расследования и репортажи «Новая газета» десять лет спустя возвращается к истории Кущевской резни, не до конца отрефлексированной, чтобы понять, что нас ждет впереди.

Напомним, 4 ноября 2010 года бандиты из группировки Цапков ворвались в дом фермера Аметова и убили 12 человек — всю его семью, включая 4 детей, а 9-месячную девочку бросили в горящем доме — она задохнулась в дыму. Так они устранили «неугодного» предпринимателя. В станице Кущевская на Кубани это была далеко не первая расправа. Сросшаяся с властью мафия, ставшая в Кущевке, по сути, государством, терроризировала местных жителей на протяжении 20 лет. А ее лидер даже был на инаугурации президента России.

Журналисты «Новой газеты» считают, что насилие и унижение — это инструмент управления людьми не только в Кущевке, но и в других уголках России. Власть, кому бы она ни принадлежала (бандитам, «Единой России» или их союзу), не позволяет человеку распоряжаться ни своей свободой, ни даже собственным телом.





В новом эпизоде «Продолжения следует» Надежда Толоконникова читает вторую часть расследования Елены Костюченко о феномене Кущевки. В ней рассказывается о системном сексуальном насилии Цапков над девушками при тотальном молчании их родителей, учителей и даже полиции.





Почему это стало возможным? Слушайте подкаст «Новой газеты». Первую серию, посвященную массовой резне в Кущевке, можно послушать здесь.