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20 мая,
2021
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«Наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети»: губернатор провел внеплановое заседание оперштаба

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сегодня, 19 мая, губернатор Сергей Жвачкин и начальник управления ФСБ России по Томской области Олег Трофимов провели внеплановое совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.


В заседании приняли участие руководители региональных управлений силовых ведомств, а также заместители губернатора Игорь Толстоносов, Анатолий Рожков, Людмила Огородова, Иван Деев и Сергей Ильиных, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, главный федеральный инспектор в Томской области Владимир Сирчук и другие.

Олег Трофимов и Сергей Жвачкин
Олег Трофимов и Сергей Жвачкин
Фото: администрация Томской области

Глава региона, возглавляющий антитеррористическую комиссию Томской области, предложил участникам заседания начать его с минуты молчания.

Массовое и циничное убийство в гимназии отозвалось болью в сердцах томичей, как и всех россиян. К сожалению, это вызывающее преступление доказывает, что идеологи деструктивных течений ведут активную и целенаправленную работу, вовлекая молодежь в насилие и хаос, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.— Преступления такого рода свидетельствуют о провалах в сфере медико-психологической работы с детьми, о пробелах в нашей молодежной политике и воспитательной работе. В свое время наши идеологи с легкостью сняли воспитательную функцию со школы, оставив ей только функцию образования. Да, основы личности должна закладывать семья. Но сегодня нередко наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети. Поэтому государство и общество должны сделать верные выводы, чтобы подобные трагедии не повторялись.

«Наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети»: губернатор провел внеплановое заседание оперштаба
«Наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети»: губернатор провел внеплановое заседание оперштаба
«Наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети»: губернатор провел внеплановое заседание оперштаба
«Наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети»: губернатор провел внеплановое заседание оперштаба
«Наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети»: губернатор провел внеплановое заседание оперштаба
«Наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети»: губернатор провел внеплановое заседание оперштаба
«Наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети»: губернатор провел внеплановое заседание оперштаба
«Наших детей воспитывают не семья и не школа, а социальные сети»: губернатор провел внеплановое заседание оперштаба

О результатах работы и принятых мерах по предотвращению подобных событий в нашем регионе членам комиссии сообщили заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, а также представители региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии.


В качестве дополнительных мер антитеррористическая комиссия и областной оперативный штаб поручили департаментам общего и профессионального образования, департаменту по вопросам семьи и детей, ректорам университетов и муниципальным органам образования совместно с силовыми структурами усилить обмен информацией о признаках вовлечения молодежи в деструктивные идеологии для принятия своевременных мер, ежеквартально проверять технические возможности эвакуации и оповещения в образовательных учреждениях, проводить соответствующие тренировки.


Управлению Росгвардии совместно с департаментом здравоохранения АТК поручила провести проверку молодежи 1998-2002 годов рождения, владеющей огнестрельным оружием, для выявления среди них возможно попавших на учеты психиатрического, наркологического диспансеров и органов МВД. Также антитеррористическая комиссия поручила подразделениям Росгвардии и МВД продолжить обмен информацией о владельцах оружия или частных охранников для выявления лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость.

Напомним, утром 11 мая в Казани вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев начал стрелять в гимназии № 175. Погибли девять человек — семь учеников и две сотрудницы школы. Более 20 человек получили ранения. Обвиняемый в убийстве Галявиев, бывший ученик гимназии, который возомнил себя богом. Об этом он сообщил в соцсетях. Сейчас молодой человек арестован, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). У парня было официальное разрешение на владение оружием, которое которое было легально куплено в магазине.

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