«Наш город достоин»: депутаты обсудили дизайн-код Томска

Новости

Обсуждение дизайн-кода прошло на комитете по градостроительству Думы Томска. Депутаты попросили заммэра предоставить отзывы профессионального сообщества на разработанный документ. Часть из них раскритиковала представленные решения.

Разработка дизайн-кода Томска обсуждается последние несколько лет. Авторы документа предложили свод правил размещения конструкций — рекламы, подсветки, адресных табличек на фасадах зданий. При этом они разделили улицы города на два типа. 144 улицы и переулки Томска — это там, где есть объекты культурного наследия, памятники истории и культуры. Здесь, согласно предложенному дизайн-коду, не допускаются замена остекления витрин световыми коробами, устройство в витрине телевизоров и бегущих строк, применение светодиодных лент по периметру витрины и действуют другие ограничения.

Прочие улицы расположены за границами зон охраны объектов культурного наследия. Тут требования менее строгие, на жилых домах здесь более широкий перечень допустимых к размещению конструкций.

Отдельно дизайн-код регламентирует принципы размещения современной рекламы – медиафасадов, уникальных конструкций на торговых центрах и иных объектах потребительского рынка. Дизайн-код регламентирует также расположение рекламы на временных некапитальных строениях, а также устанавливает стиль и месторасположение знаков адресации на фасадах.

Заммэра Алексей Макаров, отвечая на вопросы депутаты, отметил, что дизайн-код рассмотрели на Градостроительном совете, где его обсудили профессиональные художники и архитекторы.

«Ответственность за исполнение дизайн-кода должна быть предусмотрена административным кодексом Томской области. Это второй этап работы. Контролировать будет администрация соответствующего района, которая отслеживает соответствие паспорту фасада зданий. На сегодняшний день разрабатываются паспорта фасадов, максимально приближенные к дизайн-коду», — сказал Макаров.

Депутаты отметили, что нужно более четко понять, какой именно период будет переходным. Владимир Самокиш предложил ввести плавающую шкалу — например, для собственников, которые оформили паспорт фасада в прошлом году, переходный период должен быть больше.

Владимир Самокиш предложил обсудить дизайн-код с предпринимателями, чтобы определить срок переходного периода.

«Дизайн-код, в первую очередь, коснется малого бизнеса. А он и так чувствует себя не очень хорошо», — высказался Самокиш.

С ним оказался солидарен и Игорь Лютаев:

«Вопрос достаточно серьезный. Ведь финансовая обстановка нашего общества и так не стабильна. Когда на округе у меня штрафуют граждан, которым 75 лет, за отстутствие адресной таблички, они со слезами на глазах приходят к своему депутату. Разводишь руками. В данном случае, для меня не совсем понятны последствия к чему это можно привести для тех людей, которые сейчас еле-еле находятся на плаву. Не слишком мы обострим ситуацию?».

Депутат Инга Первушина и вовсе усомнилась в том, будут ли следовать дизайн-коду.

«Мы с санитарной милицией прорабатывали вопрос рекламы на фасадах зданий. Есть собственники, которых потом не найдешь. Штрафы составляют до 5 тысяч рублей. В Ленинской администрации есть несколько зданий, собственники которых ничего не меняют, а просто раз в три месяца платят пять тысяч. Есть ли вообще смысл менять что-то, так как штрафы на физлиц низкие».

Часть депутатов раскритиковала степень проработанности документа.

«Я считаю, что уровень этого документа не соответствует уровню нашего города. Наш город достоин лучшего, поэтому предлагаю создать рабочую группу по доработке этого документа. А лучше объявить дизайнерский конкурс на разработку хорошего дизайн-кода. Это то самое решение, которое повлияет на город на десятилетия вперед», — сказал Артем Канарев.