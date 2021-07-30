«Наша цель – делать жизнь людей лучше»: новый гендиректор Tele2 Андрей Патока встретился с сибирскими журналистами

23 июля прошла первая в России встреча нового генерального директора Tele2 Андрея Патоки и региональных журналистов из Сибири. Рассказываем, что ждет клиентов Tele2 из Томской области, как изменилась работа компании в период пандемии, причем здесь TikTok, а также — за просмотром какого сериала провести свободный вечер.

Новый гендиректор

С августа 2016 года Андрей Патока был заместителем генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами. А в июне 2021 года занял пост генерального директора. Но, как говорит сам Андрей Патока, его назначение не повлечет за собой глобальных изменений в компании и никак не отразится на топ-менеджменте. «У Tele2 сильная, профессиональная команда. Благодаря ее работе компания растет быстрее рынка и лидирует по индексу NPS (индекс потребительской лояльности — прим.) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. С 2015 года Tele2 является самым быстрорастущим зрелым оператором в мире», — отмечает Андрей Патока. Гендиректор добавил, что прежде всего видит себя хранителем традиций Tele2 и расценивает свое назначение как подтверждение доверия акционеров тому курсу, которого придерживается управленческая команда компании на протяжении последних пяти лет в рамках стратегии «Другие правила».

Tele2 и пандемия

Работа в условиях эпидемиологических ограничений требовала новых решений. Поэтому с начала пандемии коронавируса Tele2 сфокусировалась на развитии цифровых каналов предоставления услуг. Например, в апреле 2020 года количество SIM-карт, купленных с доставкой на дом, выросло в пять раз по сравнению с мартом. Чтобы поддержать этот резкий спрос и обезопасить клиентов, была запущена бесконтактная доставка с возможностью саморегистрации карт. Кроме того, были разработаны предложения, направленные на поощрение режима самоизоляции: начисление гигабайтов за сидение дома, бесплатные мессенджеры для клиентов, застрявших за рубежом, обнуление трафика и стоимости звонков на горячие линии и сайт по коронавирусу. Эти решения помогли пользователям чувствовать себя комфортнее в сложный период. Потребление мобильного интернета во время пандемии постоянно увеличивается. Так, с начала 2021 года трафик интернета вырос на 25%. Активнее всего в масштабах страны популярность набирают видеосервисы, мессенджеры и социальные сети. Лидерами стали TikTok (рост трафика почти в 2,5 раза) и Telegram (рост в десятки раз). В Томской области – аналогичная картина.

Рост трафика и строительство сети

Чтобы успеть за ростом трафика, нужно быстро строить сеть. Лучше всего – опережая реальные потребности клиентов. С начала 2021 года в Томской области запущено 30 новых площадок с базовыми станциями. На каждой из них разместили оборудование трех стандартов связи – 2G, 3G и 4G. Еще на 35 объектах дополнительно установлены передатчики стандарта LTE, чтобы повысить скорость мобильного интернета и улучшить покрытие. В самом Томске в первом полугодии 2021 года запущено шесть новых вышек связи. Кроме того, на 59 площадках города добавлено оборудование 4G, которое позволило улучшить связь на первых этажах, в полуподвальных помещениях и в исторических зданиях с толстыми кирпичными стенами. Выросла скорость мобильного интернета и в пригороде Томска: в селах Корнилово, Вершинино, Томское, Батурино, Октябрьское и Красный Яр, а также в деревнях Лязгино и Черная Речка. Сеть Tele2 появилась в поселке Узень, где до этого вообще не было никакой сотовой связи. Также оператор вел активное строительство сети на севере области. Весной 2021 года улучшено покрытие в Северске: запущено две новые базовые станции со всеми технологиями связи – от голоса до быстрого интернета. Их запуск был частью специально разработанного проекта по развитию сети в Северске, который начался в конце 2020 года. Для того чтобы компенсировать рост трафика во время второй волны коронавируса, технические специалисты построили и запустили в городе пять новых базовых станций.

«Другие правила» и сериал о службе поддержки

Tele2 продолжит запускать инновационные продукты и услуги в рамках стратегии «Другие правила», защищать интересы клиентов и предлагать альтернативу привычным практикам, сообщил журналистам Андрей Патока. Не так давно вновь открыли популярное туристическое направление – Турцию. Tele2 вскоре после этого дала на ряде тарифов возможность тратить пакеты минут для звонков на номера Tele2 России, находясь в Турции. «Долгое время роуминг был не самой сильной стороной Tele2. Сейчас мы можем похвастаться тем, что у нас самые выгодные роуминговые предложения на рынке. Есть целый ряд стран, в которых вы можете пользоваться минутами из пакета на вашем тарифном плане. Это очень удобно, и это первые шаги к тому, о чем все мечтают – отмене международного роуминга», - отметил Андрей Патока. Чтобы рассказать о высоком уровне клиентского сервиса, Tele2 начала снимать собственный сериал о работе службе поддержки. Он основан на реальных событиях – нестандартных обращениях клиентов в центры дистанционного обслуживания. Каждая серия — отдельная новелла длительностью около 10 минут и в своем жанре. Например, первые две серии — романтическая комедия и триллер. «Мы надеемся, что сериал понравится нашим клиентам. Потому что таким образом рассказывать о наших преимуществах, как мне кажется, интереснее и понятнее, чем просто через рекламу. Нестандартные обращения приходят из всех городов России, и очень хочется, чтобы одна из серий была посвящена истории из Сибири», - поделился Андрей Патока.