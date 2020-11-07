«Нас всегда может не хватить»: томский отряд Лиза Алерт ищет волонтеров

«Хочешь стать частью отряда Лиза Алерт? Нам всегда не хватает людей на поисках, и мы всегда будем рады видеть новых людей в отряде! Заполняй анкету и присоединяйся к отряду. Будь с нами!» — написали волонтеры в своей группе.

Чтобы стать волонтером, нужно заполнить анкету от Лиза Алерт. Связаться с отрядом можно через группу в соцсетях.





Для справки: Российский отряд «Лиза Алерт» появился 14 октября 2010 года. Он назван в честь пятилетней Лизы Фомкиной, пропавшей в Орехово-Зуево. Девочка потерялась в лесу вместе с тетей, и в течение пяти дней ее практически никто не искал. И только когда информация о пропавших попала в Интернет, сотни неравнодушных людей откликнулись и начали поиски своими силами. Девочку искали почти 500 добровольцев, день за днем, метр за метром прочесывая лесные завалы и жилые кварталы. Лиза умерла от переохлаждения на девятый день со дня пропажи, ее нашли на десятый день.





В Томской области поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» был создан в 2014 году во время поисков Вики Вылегжаниной.









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