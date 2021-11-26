«Наш Юрий Кузьмич»: в Томске пройдет презентация книги воспоминаний об Егоре Лигачеве

В понедельник, 29 ноября, в 15.00 в зале круглого стола администрации Томской области (2-й этаж) состоится презентация книги «Наш Юрий Кузьмич», посвященной памяти Егора Лигачёва.

Сборник воспоминаний о первом секретаре Томского обкома КПСС и члене Политбюро ЦК КПСС подготовлен к изданию по инициативе областного совета ветеранов, совета ветеранов – руководителей органов власти Томской области и Совета старейшин Томска. Книга издана при поддержке департамента информационной политики администрации Томской области, сообщает пресс-служба Белого дома.

Среди авторов воспоминаний о почетном гражданине Томской области его ученики, коллеги и соратники – Юсуп Галямов, Геннадий Залесов, Николай Белоусов, Тамара Демешева, Михаил Худобец, Николай Кириллов, Антс Реннит, Николай Кобелев, Лев Пичурин, Николай Разумов и другие.