«Наш Юрий Кузьмич»: в Томске пройдет презентация книги воспоминаний об Егоре Лигачеве

В понедельник, 29 ноября, в 15.00 в зале круглого стола администрации Томской области (2-й этаж) состоится презентация книги «Наш Юрий Кузьмич», посвященной памяти Егора Лигачёва.
Сборник воспоминаний о первом секретаре Томского обкома КПСС и члене Политбюро ЦК КПСС подготовлен к изданию по инициативе областного совета ветеранов, совета ветеранов – руководителей органов власти Томской области и Совета старейшин Томска. Книга издана при поддержке департамента информационной политики администрации Томской области, сообщает пресс-служба Белого дома.
Среди авторов воспоминаний о почетном гражданине Томской области его ученики, коллеги и соратники – Юсуп Галямов, Геннадий Залесов, Николай Белоусов, Тамара Демешева, Михаил Худобец, Николай Кириллов, Антс Реннит, Николай Кобелев, Лев Пичурин, Николай Разумов и другие.
Рукопись новой книги мы озаглавили «Наш Юрий Кузьмич». Именно так называли первого секретаря обкома партии его соратники, единомышленники. В ней три раздела: «Лидер», «Созидатель», «Личность». Авторский коллектив стремился высказать свое личное, а в итоге коллективное мнение о незаурядном человеке Егоре Кузьмиче Лигачёве, – рассказал секретарь Томского обкома КПСС в годы работы Егора Лигачёва Николай Кириллов.
Бывший секретарь ЦК КПСС, второй человек в партии во второй половине 80-х, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев прожил 101 год. В течение многих лет он возглавлял Томскую область в качестве первого секретаря обкома партии. В постсоветское время был избран от нашей области депутатом Госдумы. Не раз был гостем эфиров ТВ2. Материал, подготовленный ТВ2 к столетию Егора Лигачева, можно посмотреть здесь.