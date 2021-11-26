Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. «Наш Юрий Кузьмич»: в Томске пройдет презентация книги воспоминаний об Егоре Лигачеве
Новости

«Наш Юрий Кузьмич»: в Томске пройдет презентация книги воспоминаний об Егоре Лигачеве

ТВ2 ТВ2

В понедельник, 29 ноября, в 15.00 в зале круглого стола администрации Томской области (2-й этаж) состоится презентация книги «Наш Юрий Кузьмич», посвященной памяти Егора Лигачёва.

Сборник воспоминаний о первом секретаре Томского обкома КПСС и члене Политбюро ЦК КПСС подготовлен к изданию по инициативе областного совета ветеранов, совета ветеранов – руководителей органов власти Томской области и Совета старейшин Томска. Книга издана при поддержке департамента информационной политики администрации Томской области, сообщает пресс-служба Белого дома.

Среди авторов воспоминаний о почетном гражданине Томской области его ученики, коллеги и соратники – Юсуп Галямов, Геннадий Залесов, Николай Белоусов, Тамара Демешева, Михаил Худобец, Николай Кириллов, Антс Реннит, Николай Кобелев, Лев Пичурин, Николай Разумов и другие. 

Егор Лигачев

Рукопись новой книги мы озаглавили «Наш Юрий Кузьмич». Именно так называли первого секретаря обкома партии его соратники, единомышленники. В ней три раздела: «Лидер», «Созидатель», «Личность». Авторский коллектив стремился высказать свое личное, а в итоге коллективное мнение о незаурядном человеке Егоре Кузьмиче Лигачёве, – рассказал секретарь Томского обкома КПСС в годы работы Егора Лигачёва Николай Кириллов.     

Бывший секретарь ЦК КПСС, второй человек в партии во второй половине 80-х, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев прожил 101 год. В течение многих лет он возглавлял Томскую область в качестве первого секретаря обкома партии. В постсоветское время был избран от нашей области депутатом Госдумы. Не раз был гостем эфиров ТВ2. Материал, подготовленный ТВ2  к столетию Егора Лигачева, можно посмотреть здесь.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.