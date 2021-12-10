«Спасибо тому, кто продал эту дорогу частнику»: жители Нарыма уже две недели отрезаны от области

Нарымское сельское поселение отрезано от остальной области. Как сообщили обратившиеся в редакцию ТВ2 местные жители, еще две недели назад должно было начаться строительство ледовой переправы из Нарыма в Парабель. Но работы до сих пор не идут.

Уточним, в состав Нарымского сельского поселения входит пять населенных пунктов — село Нарым, село Алатаево, деревня Луговское, деревня Талиновка и поселок Шпалозавод. Удаленность населенных пунктов от районного центра — Парабели — всего 39 километров. Но так как Нарымское сельское поселение со всех сторон окружено болотами, его доступность ограничивается. Летом работает паром, а зимой действует ледовая переправа.