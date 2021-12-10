«Спасибо тому, кто продал эту дорогу частнику»: жители Нарыма уже две недели отрезаны от области

Нарымское сельское поселение отрезано от остальной области. Как сообщили обратившиеся в редакцию ТВ2 местные жители, еще две недели назад должно было начаться строительство ледовой переправы из Нарыма в Парабель. Но работы до сих пор не идут.
Уточним, в состав Нарымского сельского поселения входит пять населенных пунктов — село Нарым, село Алатаево, деревня Луговское, деревня Талиновка и поселок Шпалозавод. Удаленность населенных пунктов от районного центра — Парабели — всего 39 километров. Но так как Нарымское сельское поселение со всех сторон окружено болотами, его доступность ограничивается. Летом работает паром, а зимой действует ледовая переправа.
«Организация «Томскавтодор» объявила тендер на обустройство этой дороги. Его выиграл частный предприниматель по фамилии Писаров из Каргаска. Но в прошлом году он получил эту дорогу уже готовой, так как ее обустраивало «Парабельское ДРСУ». А в этом году они ее, видимо, разделили на две части — со стороны Нарыма обустраивает частный предприниматель В. И. Сыркин. А со стороны Парабели — маленькую речку Полой и далее зимник более 30 километров — должен был обустраивать Писаров», — объясняет депутат Совета Нарымского сельского поселения Олег Зорин.
По словам Зорина, на сегодняшний день со стороны Парабели до сих пор ничего не сделано. Хотя уже две недели как дорога должна быть. В среду — 8 декабря — часть переправы только почистили снегоуборочной машиной и установили у ее начала дорожные знаки. Но уже в четверг эти знаки убрали.
Глава Нарымского сельского поселения Светлана Абдрашитова уже оборвала все телефоны. Со стороны Писарова уже посыпались угрозы, что вы вообще не проедете, раз знаков нет, мол, поставим пост ГАИ, поставим кирпич, пока работы не будут закончены. Хотя пока местные жители и так ездят, ГАИ на это глаза закрывает. Наша ниточка, которая связывает Нарымское сельское поселение и большую землю, оборвана, другого альтернативного пути нет, только вертолетом» — говорит Зорин.
Журналисту ТВ2 не удалось дозвониться до Светланы Абдрашитовой, только списаться в WhatsApp. Текстом она написала еще раз, что речь идет о зимней переправе Нарым — Парабель, что она до сих пор не открыта, что работы идут очень медленно. Получить ответы на свои вопросы журналисту не удалось.
Связаться напрямую с Сергеем Писаровым ТВ2 не удалось. Однако по информации «Томскавтодор», открытие автозимника запланировано на 15 декабря. Эти сроки зависят от погодных условий и состояния льда на реке.