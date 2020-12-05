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05 декабря,
2020
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Нарядим елку вместе! ТВ2 и ТДСК объявляют конкурс новогодних игрушек

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Хотите побыстрее спровадить 2020-й, забыть про пандемии, локдауны, маски и прочие ограничения, а заодно выиграть планшет? Смастерите оригинальную новогоднюю игрушку и станьте участником традиционного конкурса ТВ2 «Нарядим елку вместе!». В этом году генеральным партнером самого креативного (в локальном масштабе) состязания рукодельников и рукодельниц стала компания ТДСК

Нарядим елку вместе! ТВ2 и ТДСК объявляют конкурс новогодних игрушек

К участию в конкурсе приглашаются все, кто имеет хорошую фантазию и дружит с нитками, иголками, спицами, стеклярусом и прочими подручными материалами и инструментами. Ограничений в творческом самовыражении нет. Кроме одного — высота самодельной игрушки не должна быть больше 15 см.

Условия конкурса:


- Конкурс проходит с 5 декабря по 28 декабря 2020 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».


- Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494.


- Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.


- Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!


Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в пятницу, 18 декабря. Судьбу гран-при решит выбор редакции.


Итоги будут подведены в полдень 28 декабря 2020 года. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы и сладости от спонсоров. В качестве гран-при — электронный планшет от генерального партнера конкурса ТДСК.


Все участники конкурса получат дипломы от редакции ТВ2. Также будут спецпризы от редакции и партнеров.


Награждение победителей состоится 29 декабря 2020 года в редакции Агентства новостей ТВ2. Время и порядок проведения церемонии награждения будут объявлены дополнительно.

Нарядим елку вместе! ТВ2 и ТДСК объявляют конкурс новогодних игрушек
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