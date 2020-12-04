Добрые новости
04 декабря,
2020
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Новости

Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Радостная новость для тех, кто устал от високосного года Крысы со всеми его пандемиями, локдаунами, потерями и ограничениями — до наступления Нового, 2021-го, года Быка осталось меньше месяца. ТВ2 предлагает скрасить время ожидания, поучаствовав в традиционном конкурсе новогодних игрушек.

Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек

Конкурс официально будет объявлен на днях (описание сроков и порядка проведения, призов от спонсора и ТВ2), но начать мастерить украшение для редакционной ели можно уже сейчас. Ограничений в творческом самовыражении нет, только по размеру — игрушка должна быть не больше 15 см в высоту.


Если у вас богатая фантазия, умелые руки и в распоряжении имеются картон, бисер, нитки, стекло, пластик и другие подручные средства — действуйте! И следите за новостями, чтобы не пропустить старт конкурса. Ну а мы предлагаем вам для вдохновения небольшую подборку игрушек-участников прошлых лет.

Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек
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