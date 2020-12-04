Нарядим елку вместе! Скоро на ТВ2 стартует конкурс новогодних игрушек

Радостная новость для тех, кто устал от високосного года Крысы со всеми его пандемиями, локдаунами, потерями и ограничениями — до наступления Нового, 2021-го, года Быка осталось меньше месяца. ТВ2 предлагает скрасить время ожидания, поучаствовав в традиционном конкурсе новогодних игрушек.

Конкурс официально будет объявлен на днях (описание сроков и порядка проведения, призов от спонсора и ТВ2), но начать мастерить украшение для редакционной ели можно уже сейчас. Ограничений в творческом самовыражении нет, только по размеру — игрушка должна быть не больше 15 см в высоту.







Если у вас богатая фантазия, умелые руки и в распоряжении имеются картон, бисер, нитки, стекло, пластик и другие подручные средства — действуйте! И следите за новостями, чтобы не пропустить старт конкурса. Ну а мы предлагаем вам для вдохновения небольшую подборку игрушек-участников прошлых лет.