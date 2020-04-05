Нарушившего режим самоизоляции томича отправили в обсерватор

Суд отправил в обсерватор прибывшего из-за границы томича, сообщает региональный оперативный штаб.





Нарушителя режима самоизоляции остановили на посту ДПС за Коммунальным мостом. Сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого должен находиться на карантине. Выяснилось, что мужчина 2 апреля прибыл в Россию из заграницы. Через два дня внутренними рейсами он добрался до Томска, где его остановили сотрудники ДПС.





Мужчину осмотрели врачи скорой, которые должны были решить, куда его направить — в домашнюю изоляцию или в обсерватор.





«На место незамедлительно прибыла бригада скорой помощи для осмотра гражданина. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года мужчине предложили добровольно направиться в обсерватор, но он отказался», — пояснили в штабе.





В тот же день на улице состоялось выездное заседание суда о принудительном помещении прибывшего из заграницы мужчины в обсерватор. Иск был удовлетворен.





В отношении нарушителя карантинных требований возбудили административное дело. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей.





Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина. За нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заболевание или отравление людей, вводятся штрафы до 700 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Если подобные действия приведут к смерти человека, наказание предусматривает штраф от одного до двух миллионов рублей либо ограничение свободы до четырех лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, лишение свободы на тот же срок.





В случае смерти двух и более человек нарушителю грозят принудительные работы на срок от четырех до пяти лет либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.





В Томской области по-прежнему два человека, которые в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией. ​Всего в стране заболело 5 389 человек.





В регионе действует режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.









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