Нарушений на миллиард: что обнаружила Счетная плата, проверив бюджет Томска

Нарушений на 1,12 миллиарда рублей обнаружила Счетная палата, проверив эффективность расходования бюджета Томска. По словам руководителя ведомства Владимира Литвиненко, объем нарушений по сравнению с 2018 годом уменьшился на 34,6 %. Это связано с существенным снижением числа и объема нарушений в сфере бухгалтерского учета.

По мнению аудиторов неэффективно из бюджета потратили 214,14 миллиона рублей, это в 8,5 раза больше показателей 2018 года. Основная доля неэффективных расходов пришлась на департамент дорожной деятельности и благоустройства — 137,2 миллиона рублей. В частности больше 100 млн рублей потратили в ходе приемки некачественно выполненных работ по ремонту городских дорог. Почти 350 тысяч департамент потратил, завысив стоимость работ по благоустройству в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».





Объем нецелевого использования бюджетных средств в 2019 году составил 1,2 миллиона рублей. Основным нарушителем также стал департамент дорожной деятельности и благоустройства. Так, были оплачены работ по благоустройству бульвара по проспекту Кирова, которые должны были проводиться за счет внебюджетных средств.





Объем неправомерных расходов городского бюджета составил 144 миллиона рублей. Основной нарушитель также ДДДиБ – 110,6 миллиона. Нарушения на 63,1 миллиона рублей выявили в ходе заключении контрактов на содержание улично-дорожной сети. Также аудитории обнаружили нарушения на 46 миллионов при предоставлении субсидии «Спецавтохозяству».





Городской департамент образования неправомерно потратил 22,3 миллиона рублей, В частности, департамент выделил субсидию частным детским садам на 5,2 миллиона рублей. В результате возбуждено пять уголовных дел, следует из материалов Счетной палаты.





Департамента капстроительства неправомерно потратил 8,35 миллиона рублей, оплатив работы по ремонту тепловых сетей по завышенной стоимости.





На середину марта этого года объем устраненных нарушений составил 880,2 миллиона рублей.