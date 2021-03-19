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19 марта,
2021
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Народный сход прошел в поселке Кузовлево

Виктория Мучник
Виктория Мучник
2 часа назад

Сегодня, 19 марта прошел народный сход в поселке Кузовлево. Этот поселок в настоящее время относится к Октябрьскому району города Томска, однако его жители считают себя обделенными вниманием городских властей. После того, как они написали письмо президенту России Владимиру Путину, с ними решили таки встретиться представители администрации Томска. 

Народный сход в Кузовлево
Народный сход в Кузовлево
Фото: Максим Забелин

Депутат Думы города Томска Максим Забелин, который присутствовал на этой встрече, сообщает, что на встречу пришло боле 50 жителей поселка.


«Удивило, что не приехал глава Октябрьского района Сергей Лозовский и, что не было никого из департамента капитального строительства. В итоге самые важные вопросы жителей - мосты и газификация, остались без каких-либо ответов», — отметил в своем телеграм-канале Максим Забелин.

Несколькими часами ранее жителей Кузовлева выслушали корреспонденты ТВ2. Подробный материал о дырах в мосту, отсутствии пешеходных тротуаров и автобусных маршрутов до Кузовлева, читайте на следующей неделе на нашем сайте.

Народный сход прошел в поселке Кузовлево
Народный сход прошел в поселке Кузовлево
Народный сход прошел в поселке Кузовлево
Народный сход прошел в поселке Кузовлево
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