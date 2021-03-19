Народный сход прошел в поселке Кузовлево

Новости

Сегодня, 19 марта прошел народный сход в поселке Кузовлево. Этот поселок в настоящее время относится к Октябрьскому району города Томска, однако его жители считают себя обделенными вниманием городских властей. После того, как они написали письмо президенту России Владимиру Путину, с ними решили таки встретиться представители администрации Томска.

Фото: Максим Забелин

Депутат Думы города Томска Максим Забелин, который присутствовал на этой встрече, сообщает, что на встречу пришло боле 50 жителей поселка.

«Удивило, что не приехал глава Октябрьского района Сергей Лозовский и, что не было никого из департамента капитального строительства. В итоге самые важные вопросы жителей - мосты и газификация, остались без каких-либо ответов», — отметил в своем телеграм-канале Максим Забелин.