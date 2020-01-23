Добрые новости
23 января,
2020
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Новости

Народные новости: «В больнице воду отключили на два дня, а я тут с грудным ребенком»

Роман Чертовских
Роман Чертовских
1 час назад

Томичка Елена пожаловалась на отсутствие воды во второй детской городской больнице. Медучреждение по адресу ул. Кривая, 31 попало под двухдневное отключение. В «Томскводоканале» утверждают, что ко всем соцобъектам организован подвоз воды.

Народные новости: «В больнице воду отключили на два дня, а я тут с грудным ребенком»

Нет ни горячей, ни холодной воды. Говорят, что отключили на два дня. А я в детской больнице с месячным ребенком, — рассказала Елена журналисту ТВ2. — Ни подмыть его, ни помыть, ни вообще ничего. Воду нам не подвозят, в туалете только два ведра воды на отделение почти в 40 человек.

При этом в «Томскводоканале» утверждают, что готовы привезти воду в больницу и другие соцобъекты. Нужно лишь обратиться в центральную диспетчерскую службу компании:

«Если это тот адрес, который попал под двухдневное отключение, то к ней, конечно, организован подвоз воды. Нужно позвонить в центральную диспетчерскую службу по номеру 90-50-90. График подвоза составляется в онлайн-режиме, соцобъектам вода поставляется в первую очередь».

В справочной второй детской больницы журналисту ТВ2 ответили, что всех пациентов об отключении предупредили и предоставили им возможность прод расписку пойти на время отключения домой. По словам сотрудницы, сегодня вода «еще текла тонкой струйкой», поэтому подвоз организуют только утром 24 января.

Ранее мы сообщали, что более ста улиц Томска попали под отключение воды на два дня. Список адресов, по которым не будет воды с 05:00 23 января до 22:00 24 января, можно посмотреть по этой ссылке.

Добавим, что прокуратура Томска проверяет правомерность массового отключения холодной воды. Ведомство установит основания остановки водоснабжения и проверит соблюдение «Томскводоканалом» допустимого законом времени отключения. 

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