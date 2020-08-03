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03 августа,
2020
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Народная новость: жители переулка Целинного жалуются на свалку

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В редакцию ТВ2 обратилась томичка Елена Петрова, проживающая в районе Черемошников. По ее словам, свалку в переулке Целинном не убирают с июня. Мусор из контейнеров вывозят регулярно, но баки все равно заполняются уже к вечеру, а местные жители складируют свой мусор рядом с ними.

В июне этого года стало известно, что три дома [пойдут] под снос, приехал [мэр Томска Иван] Кляйн, журналисты, утром перед этим приехал САХ или еще кто-то, убрали с одной свалки мусорные баки и поставили мне под окна. Потом убрали мусор и засыпали землей, чтобы не было видно. И с тех пор эту свалку никто не трогает.

В областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что за свалки отвечает владелец территории, то есть управляющая компания или муниципалитет. В УК «Ленинский массив», в управлении которой находится дом Елены Петровой, не ответили на звонки корреспондента ТВ2.


Напомним, к середине августа жителей трех аварийных домов в переулке Целинном должны расселить, а сами дома снести. На их месте планируется построить многоквартирный жилой дом площадью 10 тыс. кв. м.

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