Народная новость: Жильцы дома с Ивана Черных, 34 ищут, кто крадет их цветы

В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратились жильцы дома по улице Ивана Черных, 34. Они рассказали, что возмущены воровством цветов с их придомовой территории. Камеры наблюдения засняли, как 28 мая в час ночи во двор дома зашла женщина с большой сумкой. В эту сумку она складывала рассаду, которую выдергивала из свежезасаженных цветами клумб. Как подсчитали наутро жильцы, в общей сложности пропали 15-20 кустиков петунии.

У нас ведь не просто двор, а двор образцового содержания! — рассказала по телефону жительница дома Ольга Пфеффер. — Каждый год мы побеждаем в «Томском дворике», то первое место занимаем, то второе.

Кустик петунии на цветочном рынке стоит от 100 рублей. Рассада, уже набравшая цвет, идет подороже — до 150. Так что похитительница цветов причинила жильцам дома ущерб в размере от 1500 до 3000 рублей. Но не в размере дело, говорят жители. Озеленением клумб они занимаются сами — за каждый из почти десятка цветников отвечает конкретный житель дома. Землю и семена приобретают на свои деньги. Выращивают рассаду. Высаживают, поливают, пропалывают. Следят за тем, чтобы перед домом все цвело с мая до октября. Потому с кражей цветов решили не мириться — сходили в участковый пункт полиции и написали заявление.