Народная новость: Жильцы дома с Ивана Черных, 34 ищут, кто крадет их цветы
В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратились жильцы дома по улице Ивана Черных, 34. Они рассказали, что возмущены воровством цветов с их придомовой территории. Камеры наблюдения засняли, как 28 мая в час ночи во двор дома зашла женщина с большой сумкой. В эту сумку она складывала рассаду, которую выдергивала из свежезасаженных цветами клумб. Как подсчитали наутро жильцы, в общей сложности пропали 15-20 кустиков петунии.
У нас ведь не просто двор, а двор образцового содержания! — рассказала по телефону жительница дома Ольга Пфеффер. — Каждый год мы побеждаем в «Томском дворике», то первое место занимаем, то второе.
Кустик петунии на цветочном рынке стоит от 100 рублей. Рассада, уже набравшая цвет, идет подороже — до 150. Так что похитительница цветов причинила жильцам дома ущерб в размере от 1500 до 3000 рублей. Но не в размере дело, говорят жители. Озеленением клумб они занимаются сами — за каждый из почти десятка цветников отвечает конкретный житель дома. Землю и семена приобретают на свои деньги. Выращивают рассаду. Высаживают, поливают, пропалывают. Следят за тем, чтобы перед домом все цвело с мая до октября. Потому с кражей цветов решили не мириться — сходили в участковый пункт полиции и написали заявление.
Председатель ЖК «Успех» Иван Романенко считает, что шанс найти даму с петуниями небольшой. Но если участковый пройдет по рынку среди местных цветочников с фотографией, уже есть вероятность, что воровство прекратится.
Если бы цветами у дома занимался садовник, то никто, наверное, даже бы ни ухом, ни глазом не повел, — говорит Иван Романенко. — А когда люди все сами растят и высаживают, им обидно. Такой резонанс.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?