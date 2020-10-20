Народная новость: «Закрывая больничный, люди часами сидят в одной очереди с больными»
К нам в редакцию обратилась жительница Томска Татьяна, которая провела четыре часа в очереди в поликлинике 2-ой медсанчасти, чтобы закрыть больничный:
– В очереди в 113 кабинет сидят, а точнее, стоят бок о бок несколько десятков человек: те, кто открывает, продлевает и закрывает больничные листы, — рассказывает Татьяна. — Принимает один врач. Половина людей сильно кашляют. Просто интересно, с какой вероятностью можно выйти здоровым, просидев в душном узком коридоре с больными людьми несколько часов? Я, например, пришла в 8:00, а вышла в 11:40! А самое страшное, что многие открыто говорят, что они сдали тест на коронавирус и пришли сюда за результатом.
Пока стояла в очереди, Татьяна пообщалась с некоторыми людьми. Вот. Что они рассказали:
– Я – учительница в школе, пошла на больничный в прошлый понедельник. Сдала тест на коронавирус в конце недели. Результата еще нет. Сегодня надо продлить больничный, мне сказали прийти. Но с работы уже звонят и предлагают выйти: «Дети все равно на каникулах. Ты же не чихаешь? Значит, не заразная…».
– Мне делали тест на ковид, я дождался результата, он отрицательный. Сейчас пришел закрыть больничный. А вот открывать его приходил сюда с температурой. По телефону сказал, что у меня 37,8, а регистратор ответил, чтобы приходил на прием в терапевту сам, потому что вызовов очень много. Хотя я говорил, что мне 56 и я вроде как в группе риска. Все равно пришел и сидел больше часа.
– Мне открыли больничный в понедельник, по телефону. Доктор позвонила, спросила, что беспокоит, я описала симптомы и сказала, что у коллеги муж заболел коронавирусом. Пообещали сделать тест дома. И правда, сделали. Но как узнать результат – не сказали. В пятницу звонила в регистратуру. Обычно они перезванивают через несколько часов, а тут – тишина. Доктор перезвонила только в воскресенье в 10 вечера и дала телефон, по которому можно узнать результат. Полдня дозвонов и ты все узнал.
Татьяна рассказала, что у входа в поликлинику висит объявление о том, что пациентов с признаками ОРВИ принимают через другую дверь. Сотрудницы поликлиники, которые измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком, говорят, что в больнице карантин. Татьяна спросила у них, почему в карантин в поликлинику пропускают людей, которые не знают результатов теста на коронавирус, ей ответили:
– Они не должны приходить. Неправда, что доктор им так сказал. Они сами идут. И вчера шли тоже. Поэтому и говорим, что в очереди надо маски до глаз натягивать».
Во второй медсанчасти комментировать ситуацию с очередью за больничными листами отказались. По вопросу карантина в поликлинике пояснили, что сейчас ведется прием больных только по экстренным показаниям, плановые консультации у узких специалистов отменены.
Если вы относитесь ко второй медсанчасти и сдали там тест на коронавирус, узнайте его по телефону: 46-75-13.
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