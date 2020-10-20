Народная новость: «Закрывая больничный, люди часами сидят в одной очереди с больными»

К нам в редакцию обратилась жительница Томска Татьяна, которая провела четыре часа в очереди в поликлинике 2-ой медсанчасти, чтобы закрыть больничный:

– В очереди в 113 кабинет сидят, а точнее, стоят бок о бок несколько десятков человек: те, кто открывает, продлевает и закрывает больничные листы, — рассказывает Татьяна. — Принимает один врач. Половина людей сильно кашляют. Просто интересно, с какой вероятностью можно выйти здоровым, просидев в душном узком коридоре с больными людьми несколько часов? Я, например, пришла в 8:00, а вышла в 11:40! А самое страшное, что многие открыто говорят, что они сдали тест на коронавирус и пришли сюда за результатом.

Пока стояла в очереди, Татьяна пообщалась с некоторыми людьми. Вот. Что они рассказали:





– Я – учительница в школе, пошла на больничный в прошлый понедельник. Сдала тест на коронавирус в конце недели. Результата еще нет. Сегодня надо продлить больничный, мне сказали прийти. Но с работы уже звонят и предлагают выйти: «Дети все равно на каникулах. Ты же не чихаешь? Значит, не заразная…».





– Мне делали тест на ковид, я дождался результата, он отрицательный. Сейчас пришел закрыть больничный. А вот открывать его приходил сюда с температурой. По телефону сказал, что у меня 37,8, а регистратор ответил, чтобы приходил на прием в терапевту сам, потому что вызовов очень много. Хотя я говорил, что мне 56 и я вроде как в группе риска. Все равно пришел и сидел больше часа.





– Мне открыли больничный в понедельник, по телефону. Доктор позвонила, спросила, что беспокоит, я описала симптомы и сказала, что у коллеги муж заболел коронавирусом. Пообещали сделать тест дома. И правда, сделали. Но как узнать результат – не сказали. В пятницу звонила в регистратуру. Обычно они перезванивают через несколько часов, а тут – тишина. Доктор перезвонила только в воскресенье в 10 вечера и дала телефон, по которому можно узнать результат. Полдня дозвонов и ты все узнал.