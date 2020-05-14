Народная новость: «Все русло Малой Киргизки в мазуте»

Томич Сергей Гладышев обратился в редакцию ТВ2 с жалобой на то, что после ремонтных работ в реку Малая Киргизка попал мазут. Из-за этого русло реки вблизи улицы Угрюмова оказалось загрязнено.

«Осенью 2019 года проводился ремонт перехода через речку Малая Киргизка. Строились какие-то бетонные сооружения для прохода этой реки под теплотрассой, эти сооружения промазывали мазутом, – рассказал ТВ2 Сергей Гладышев. – Мазут этот после ремонта, похоже, остался там, и весной мы увидели огромный затор мазута на реке в том месте, где был ремонт. Мазут разносится по течению на 3-4 километра точно, все берега в мазуте, и никто это не убирает».





20 апреля Сергей Гладышев вместе с другими местными жителями подал обращение в региональный департамент природных ресурсов, а оттуда его направили в природоохранную прокуратуру. Сотрудники прокуратуры выехали на место и взяли пробы воды для экспертизы.