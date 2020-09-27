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27 сентября,
2020
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«Народная новость»: в жилом доме в Томске прорвало трубу с горячей водой

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске в жилом двухэтажном доме на Московском тракте, 56а прорвало трубу, рассказала ТВ2 местная жительница Татьяна Орлова.

«Народная новость»: в жилом доме в Томске прорвало трубу с горячей водой
Фото: Татьяна Орлова

На чердаке дома прорвало трубу сегодня утром и потоки горячей воды затопили квартиры. Приехала аварийная служба и перекрыла воду. По словам жильцов, сейчас в доме нет электричества и отопления. 


«Народная новость»: в жилом доме в Томске прорвало трубу с горячей водой

Авария произошла в 10 утра. От потока воды сверху у меня дома провис потолок. У соседей упал кухонный гарнитур, — говорит Татьяна Павловна, — Мы стабильно платим за услуги управляющей компании, но капремонт в нашем доме никто не делает. У меня живет моя 92-летняя мама — ветеран войны — после аварии ничего нельзя приготовить. В нашу управляющую компанию нельзя достучаться. 

«ТомскРТС» подтвердили информацию об аварии в квартире, но компания не обслуживает внутридомовые коммуникации. 


«Для ремонта батареи необходимо обратиться в управляющую организацию», — отметили в ТомскРТС.

Обслуживает дом на Московском тракте 56,а управляющая компания «Социальная». 


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