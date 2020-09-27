«Народная новость»: в жилом доме в Томске прорвало трубу с горячей водой

Авария произошла в 10 утра. От потока воды сверху у меня дома провис потолок. У соседей упал кухонный гарнитур, — говорит Татьяна Павловна, — Мы стабильно платим за услуги управляющей компании, но капремонт в нашем доме никто не делает. У меня живет моя 92-летняя мама — ветеран войны — после аварии ничего нельзя приготовить. В нашу управляющую компанию нельзя достучаться.