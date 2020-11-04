Народная новость: в отделении для пациентов с пневмонией и ОРЗ в Колпашевской больнице красят стены

— Люди лежат с температурой 38,9°С, а они открыли все окна, двери, — рассказывает жительница Колпашева Ирина (фамилию попросила не называть). В детском отделении, переделанном под пациентов с ОРЗ, лежит ее тетя. — Ремонт затеяли перед московской комиссией. В отделении лежат, в основном, пожилые люди, у которых и так нет иммунитета. Все молчат, а люди просто задыхаются.



По словам Ирины, в отделение к пациентам с отрицательным тестом на коронавирус постоянно определяют тех, кто только ожидает результаты.



— В данный момент тетушка с ОРЗ, но каждый день появляются новые пациенты с еще не подтвержденным диагнозом. Но ведь она может заразиться от них... С этим тоже ничего не понятно. Тем более сейчас у нас очень сложная ситуация с ковидом.