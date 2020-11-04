Народная новость: в отделении для пациентов с пневмонией и ОРЗ в Колпашевской больнице красят стены

Жители Колпашева жалуются, что в районной больнице затеяли ремонт перед проверкой – штукатурят и красят стены. Окна открыты почти целый день. Пыль. Запах краски. В отделении, где лежат пациенты с ОРЗ, пневмонией и с подозрением на ковид.
— Люди лежат с температурой 38,9°С, а они открыли все окна, двери, — рассказывает жительница Колпашева Ирина (фамилию попросила не называть). В детском отделении, переделанном под пациентов с ОРЗ, лежит ее тетя. — Ремонт затеяли перед московской комиссией. В отделении лежат, в основном, пожилые люди, у которых и так нет иммунитета. Все молчат, а люди просто задыхаются.
По словам Ирины, в отделение к пациентам с отрицательным тестом на коронавирус постоянно определяют тех, кто только ожидает результаты.
— В данный момент тетушка с ОРЗ, но каждый день появляются новые пациенты с еще не подтвержденным диагнозом. Но ведь она может заразиться от них... С этим тоже ничего не понятно. Тем более сейчас у нас очень сложная ситуация с ковидом.
У Сергея (фамилию попросил не называть) в бывшем детском отделении Колпашевской районной больницы лежит сестра.
— Там пациенты лежат тяжелые. Многие на аппарате дыхательном, а он один на все отделение. Там чуть до драки не доходит — не знают, кому его дать. А тут еще и покраску учинили… Покраска и сквозняки — это у нас лечением называется…
Нынешнее здание Колпашевской районной больницы построено в 1988 году. Информацию про текущий ремонт найти не удалось. До главного врача больницы дозвониться не получилось.