Народная новость: «Половина деревни осталась без воды!»

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В деревне Бодажково Корниловского сельского поселения администрация заменила старый, построенный местными жителями водопровод на новый. На время переподключения более 10 домов остались без воды, части из них придется заплатить за врезку.



Как рассказала ТВ2 жительница Бодажково Ирина Рахвалова, в 1996 году они своими силами поставили водопроводную башню и провели водопровод. Но в 2019 году глава поселения Геннадий Логвинов решил его обновить.

Фото: предоставлено Ириной Рахваловой

«Замену объяснили тем, что у водонапорной башни насос уже плохой и порывы на трубах часто бывают. Но у нас за 10 лет порыв один раз был, — рассказывает Ирина Рахвалова. — Водопровод дотянули до 16 дома, дальше, видимо, денег не хватило. И первого сентября в этом году оставшиеся 14 домов остались без воды. Спрашиваем аварийную службу, в чем дело, отвечают, что у нас порыв, и перевели на новую линию. Все в шоке, никого не предупредили, не уведомили. Пошли к Логинову вчера, а он нам смеется в лицо и говорит, чтобы сами разбирались с этой проблемой».



Ирина добавила, что к новому водопроводу пока подключились лишь двое из ее соседей, переподключение стоило им порядка 40 тысяч рублей. Остальные 12 домов, оставшиеся без воды, таких денег заплатить не могут. При этом никакого порыва на старом водопроводе изначально не было, утверждает Ирина: часть деревни просто переподключили со старой линии на новую и оставили без воды.

Мы вечером залезли, переключили муфту — у всех вода пошла. А вчера двум домам вели воду, прокол делали и старый водопровод прокололи. Теперь мы даже переключиться не можем и вообще без воды будем сидеть, — возмущается Ирина Рахвалова.

В администрации Корниловского сельского поселения ТВ2 пояснили, что старый водопровод в Бодажково поменяли на новый из-за ветхости. При этом жителей более чем за год предупредили о том, что нужно будет переподключиться.

Но, как всегда, отключение для всех оказалось неожиданным, — прокомментировали ТВ2. — Пока люди переподключались, вода шла и по старому, и по новому водопроводу. Но сейчас случилась серьезная авария, которую уже устранять не стали, и старый водопровод отключили.