Народная новость: «Не могу забрать посылку из отделения «Почты России» уже неделю»

Пенсионерка Татьяна пожаловалась в ТВ2 на большие очереди в отделении «Почты России» по адресу улица Лазо, 10. По словам Татьяны, отделение работает лишь с 11 до 14 часов, из-за чего она не может получить посылку уже неделю.

28 июня пришла посылка моей внучке на отделение «Почты России» по адресу Лазо, 10. 29 пошла — не работают, 30 — не работают, 1 июля — голосование, не работает никто. 2, 3, 4, 5 и 6 числа ходила — тоже не получила посылку. Сегодня (6 июля — прим. редакции) насчитала 55 человек в очереди. Люди стоят на жаре, ругаются, психуют, а все из-за того, что отделение работает по три часа, — возмущается Татьяна. — Мне эта посылка уже не к спеху, день рождения внучки прошел. Но скоро пенсия придет, как ее получать старикам, у которых онлайн ничего не подключено.

В региональном управлении федеральной почтовой связи (УФПС) журналисту ТВ2 также ответили, что рабочий день отделения на Лазо, 10 сокращен из-за болезни нескольких сотрудников.



«УФПС Томской области сообщает, что в отделении почтовой связи по адресу ул. Сергея Лазо, 10 в связи с больничным листом сразу нескольких сотрудников установлен временный режим работы. Отделение возобновит свою работу в обычном режиме с 10.07.2020 года, — ответила представитель почты. — УФПС приносит извинения клиентам за доставленные неудобства».





Представитель «Почты России» также напомнила, что пенсионные выплаты доставят получателям домой, посоветовала воздержаться от посещений отделений связи без необходимости и пользоваться дистанционными каналами обслуживания.





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