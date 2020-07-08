Народная новость: «Нас топит уже пять лет, но администрация не ремонтирует канализацию»

Житель поселка Зональная Станция Сергей Князькин жалуется на то, что подвал в доме его родителей постоянно топит грунтовыми водами. По решению суда администрация сельского поселения должна сделать ремонт, однако решение не исполняется уже пять лет.

Как рассказал ТВ2 Сергей Князькин, в 2012 году его родители купили квартиру в двухквартирном доме по адресу улица Строительная, 7-1 поселке в Зональный. Подвал дома топило регулярно, через некоторое время вода уходила. Но после того, как в 2015 году сельская администрация провела ремонтные работы в соседних дома, подвал остается затопленным почти круглый год.





В 2015 году Сергей подал в суд и обратился с заявлением в прокуратуру. До обращения жаловался в районную и областную администрацию, но воду из дома его родителей не отводили. Томской районный суд по иску прокурора обязал администрация Зоналенского сельского поселения провести работу по воодотведению, однако за прошедшие пять лет решение суда не было исполнено.