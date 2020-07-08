Народная новость: «Нас топит уже пять лет, но администрация не ремонтирует канализацию»
Житель поселка Зональная Станция Сергей Князькин жалуется на то, что подвал в доме его родителей постоянно топит грунтовыми водами. По решению суда администрация сельского поселения должна сделать ремонт, однако решение не исполняется уже пять лет.
Как рассказал ТВ2 Сергей Князькин, в 2012 году его родители купили квартиру в двухквартирном доме по адресу улица Строительная, 7-1 поселке в Зональный. Подвал дома топило регулярно, через некоторое время вода уходила. Но после того, как в 2015 году сельская администрация провела ремонтные работы в соседних дома, подвал остается затопленным почти круглый год.
В 2015 году Сергей подал в суд и обратился с заявлением в прокуратуру. До обращения жаловался в районную и областную администрацию, но воду из дома его родителей не отводили. Томской районный суд по иску прокурора обязал администрация Зоналенского сельского поселения провести работу по воодотведению, однако за прошедшие пять лет решение суда не было исполнено.
Помощник прокурора сказала после суда «Вам сейчас сделают ремонт, а потом другие будут такие же заявления писать. Давайте будем требовать, чтобы сделали ремонт по всей улице». А по всей улице —это очень большие деньги, у поселка таких больших денег нет. В итоге пять лет уже прошло после решения суда, это нарушение всех прав! — возмущается Сергей. — Маме моей 83 года, у нее уже суставы начали на ногах побаливать из-за сырости. Фундамент у дома плесневеет, а начинается весна — все соленья-варенья из погреба вытаскивать приходится. Прокуратура штрафует администрацию, когда я начинаю шевелиться. Но они штрафуют-то не человека, это абстрактные деньги. С одного кармана в другой переходит, да и все, что толку?
Сергей добавил, что недавно они с матерью написали омбудсмену Татьяне Москальковой и полпреду президента по СФО, а также обратились в суд с заявлением о возбуждении дела по статье «злостное уклонение от исполнения решений суда».
Журналист ТВ2 обратился за комментарием в главе Зоналенского поселения Евгении Коноваловой. По словам Евгении, топит не только дом по адресу Строительная 7-1, но происходит это из-за действий жителей.
«Это проблема всей старой части муниципального образования, потому что дома там построены на месте бывшего болота и близко проходят грунтовые воды. Раньше между домами там проходила ливневка, но граждане ее самостоятельно завалили, чем нарушили движение грунтовых вод. Из-за этот вода сейчас остается в их погребах, — прокомментировала глава поселения. — Мы разработали проект реконструкции ливневой канализации, он готов и проходит проверку. Ожидаем, что получим ее материалы через семь дней и в этом сезоне начнем строительство».
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