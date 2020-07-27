Народная новость: на томском кладбище спиленными деревьями завалили могилы

Томичка Надежда пожаловалась в редакцию ТВ2 на заваленные спиленными деревьями могилы на кладбище Томск-II. Недавно она ходила проведать могилу бабушки и увидела, что могила завалена ветками.

«Вчера пришли на кладбище и увидели, что все большие клены спилены, — рассказала Надежда. — Сейчас все ветки и стволы лежат на могилах. По всей территории. Хотелось бы узнать, когда это уберут, потому что по бурелому не пробраться», — говорит Надежда.





Женщина говорит, что два месяца назад, когда они посещали в последний раз кладбище, все деревья были на месте. Никаких объявлений о том, что будут пилить деревья, не было. Надежда хочет убрать и могилу своей бабушки, но не знает, как и куда обратиться, потому что все «проходит неорганизованно».