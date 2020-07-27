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27 июля,
2020
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Новости

Народная новость: на томском кладбище спиленными деревьями завалили могилы

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томичка Надежда пожаловалась в редакцию ТВ2 на заваленные спиленными деревьями могилы на кладбище Томск-II. Недавно она ходила проведать могилу бабушки и увидела, что могила завалена  ветками.

Народная новость: на томском кладбище спиленными деревьями завалили могилы

«Вчера пришли на кладбище и увидели, что все большие клены спилены, — рассказала Надежда. — Сейчас все ветки и стволы лежат на могилах. По всей территории. Хотелось бы узнать, когда это уберут, потому что по бурелому не пробраться», — говорит Надежда.


Женщина говорит, что два месяца назад, когда они посещали в последний раз кладбище, все деревья были на месте. Никаких объявлений о том, что будут пилить деревья, не было.  Надежда хочет убрать и могилу своей бабушки, но не знает, как и куда обратиться, потому что все «проходит неорганизованно».

Могилы кладбища Томск-II, заваленные ветками и деревьями
Могилы кладбища Томск-II, заваленные ветками и деревьями
Фото: Надежда

В МКУ «Служба городских кладбищ» ТВ2 пояснили, что все спиленные деревья и ветки уберут в ближайшее время. Сейчас этим занимается стройотряд «Память».


«Стройотряд работает, выпиливает все деревья. Они в прошлом году тоже работали и привели в порядок около четырех гектаров кладбища».


Напомним, что кладбище Томск-II закрыто с 1974 года. На нем находится 22 тысячи могил.

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