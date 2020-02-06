Народная новость: «На этой площадке мы гоняли в футбол всем двором, но ее решили снести»

Футбольную площадку во дворе на проспекте Мира, 23 демонтируют уже несколько дней. Работы приостановили по жалобе местных жителей, рассказал ТВ2 Иван Карташов. Жильцы считают, что власти нецелесообразно тратят народные деньги.

Зимой площадку заносит снегом, она не используется. Летом на площадке играют в футбол. По словам местных жителей, зимой администрация Ленинского района решила убрать футбольную коробку.

Мне 36 лет, на этой площадке мы гоняли в футбол всем двором, — рассказал житель дома на Мира, 23 Иван Карташов. — В администрации ничего определенного не говорят. Лучше бы деньги отправили на благоустройство. Площадка добротно облагорожена советской сеткой рабицей. Думаю, что на этом месте парковку сделают, и все. Мы не считаем, что футбольная коробка угрожает жизни и здоровью детей. Нецелесообразно администрация тратит деньги.

Во дворе на Мира, 23 уже установлена детская площадка. По документам, территорию, где установлена футбольная коробка, называют «ненормативным ограждением, состоящим из штырей и рваной сетки». Площадка принадлежит городским властям, она стоит на балансе у администрации Ленинского района.

Жильцы считают, что футбольную коробку можно было привести в порядок. Например, сделать газон.

По документам (имеющимся в распоряжении редакции ТВ2) площадку сносит управляющая компания «Интеграл» по заказу администрации Ленинского района. Причина сноса — в целях исключения травматизма.





Как рассказал ТВ2 начальник отдела социальной политики администрации Ленинского района Анатолий Чернов, демонтировать футбольную площадку не будут, а передадут на обслуживание жильцам. Для этого собственники квартир должны провести собрание и решить, что они будут делать с футбольной площадкой.





В администрации Ленинского района планировали установить на этом месте детскую площадку или спортивный комплекс. Как выяснилось, в том месте, где расположена футбольная коробка, проходят коммуникации, поэтому демонтаж прекратили.





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