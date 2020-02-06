Добрые новости
06 февраля,
2020
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Новости

Народная новость: «На этой площадке мы гоняли в футбол всем двором, но ее решили снести»

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

Футбольную площадку во дворе на проспекте Мира, 23 демонтируют уже несколько дней. Работы приостановили по жалобе местных жителей, рассказал ТВ2 Иван Карташов. Жильцы считают, что власти нецелесообразно тратят народные деньги. 

Народная новость: «На этой площадке мы гоняли в футбол всем двором, но ее решили снести»
Фото: Иван Карташов

Зимой площадку заносит снегом, она не используется. Летом на площадке играют в футбол. По словам местных жителей, зимой администрация Ленинского района решила убрать футбольную коробку.

Народная новость: «На этой площадке мы гоняли в футбол всем двором, но ее решили снести»
Народная новость: «На этой площадке мы гоняли в футбол всем двором, но ее решили снести»

Мне 36 лет, на этой площадке мы гоняли в футбол всем двором, — рассказал житель дома на Мира, 23 Иван Карташов. — В администрации ничего определенного не говорят. Лучше бы деньги отправили на благоустройство. Площадка добротно облагорожена советской сеткой рабицей. Думаю, что на этом месте парковку сделают, и все. Мы не считаем, что футбольная коробка угрожает жизни и здоровью детей. Нецелесообразно администрация тратит деньги. 

Сетка рабица
Сетка рабица
Фото: Иван Карташов

Жильцы считают, что футбольную коробку можно было привести в порядок. Например, сделать газон.

Во дворе на Мира, 23 уже установлена детская площадка. По документам, территорию, где установлена футбольная коробка, называют «ненормативным ограждением, состоящим из штырей и рваной сетки». Площадка принадлежит городским властям, она стоит на балансе у администрации Ленинского района. 

Народная новость: «На этой площадке мы гоняли в футбол всем двором, но ее решили снести»
Фото: Иван Карташов

По документам (имеющимся в распоряжении редакции ТВ2) площадку сносит управляющая компания «Интеграл» по заказу администрации Ленинского района. Причина сноса — в целях исключения травматизма.


Как рассказал ТВ2 начальник отдела социальной политики администрации Ленинского района Анатолий Чернов, демонтировать футбольную площадку не будут, а передадут на обслуживание жильцам. Для этого собственники квартир должны провести собрание и решить, что они будут делать с футбольной площадкой.


В администрации Ленинского района планировали установить на этом месте детскую площадку или спортивный комплекс. Как выяснилось, в том месте, где расположена футбольная коробка, проходят коммуникации, поэтому демонтаж прекратили.


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